Mobilcom-Debitel bietet ab sofort allen angeschlossenen Fachhändlern der Mobilfunk-Vertriebslöung SuperNova sowie der Verbundgruppe Euronics über das Omnichannel-Angebot von Mobilcom-Debitel einen vollständigen Zugriff auf die Sim-Only-Tarifangebote des zum Freenet-Konzern gehörenden Digital-Lifestyle-Providers an.

Mit Einführung des Omnichannel-Angebots bei SuperNova und Euronics können angeschlossene Fachhändler die Sim-Only-Angebote aus dem Onlineshop von Mobilcom-Debitel ihren Kunden direkt anbieten. Das Angebot bezieht sich ab sofort auch auf die Aktionstarife von Mobilcom-Debitel. Sie sind gleichermaßen ziel- wie airtime-relevant. Damit haben angeschlossene Fachhändler nun die Möglichkeit, ihren Kunden ein noch attraktiveres, netzübergreifendes Mobilfunkangebot zu unterbreiten. Das bedeutet für jeden einzelnen mehr Vielfalt und Flexibilität im Beratungsgespräch.

Mehr Reichweite für Mobilcom-Debitel

"Wir freuen uns, dass wir wichtige Teile unseres Omnichannel-Vertriebsmodells nun auch allen kooperierenden Vertriebspartnern von SuperNova und Euronics anbieten können", sagt Jörn Dunz, Leiter Vertrieb Handel und Geschäftskunden bei Mobilcom-Debitel, und ergänzt: "Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, den angeschlossenen Fachhandel für die Kunden durch die Erweiterung des Angebotsportfolios noch attraktiver zu gestalten. Darüber hinaus tragen wir dem Wunsch unserer Partner Rechnung, nun auch direkt von unseren nationalen Marketing-Kampagnen zu den Produkten profitieren zu können. Zum Beispiel indem sie das POS Material für die Aktionsangebote in ihren Shops nutzen."

Hinter dem Omnichannel-Konzept von Mobilcom-Debitel steht ein kanalübergreifendes Geschäftsmodell. Das Unternehmen stellt dabei den Kunden in den Mittelpunkt und wandelt unterschiedliche Vertriebskanäle in direkte Touchpoints, sodass der Kunde, egal an welchem Touchpoint (Fachhandel, Shop, Hotline und Onlineshop) er sich befindet, das gleiche Kundenangebot hat.