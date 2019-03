Mobilcom-Debitel will das Versicherungs- und Servicemanagement in den eigenen Shops weiter stärken. Dazu kooperiert die Mobilfunkkette mit dem Online-Reparatur-Marktplatz Clickrepair. Das Unternehmen vermittelt über sein Portal Reparaturen an Repair-Service-Unternehmen. Clickrepair Kunden können ab sofort auch die Reparaturservices in den rund 530 Shops von Mobilcom-Debitel flächendeckend in ganz Deutschland nutzen.

Clickrepair ist ein von der Hannoveraner Wertgarantie Group betriebener Reparatur-Marktplatz für Handys und Smartphones. Mit mehr als 1000 Handywerkstätten bundesweit ist Clickrepair der führende Marktplatz in diesem Bereich. Der Marktplatz bietet Nutzern Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über das Clickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit. Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über Clickrepair.de reparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defekten mit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum 1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 wird Clickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.

Stärkung für Mobilcom-Debitel-Shops

"Durch die Kooperation mit Clickrepair bieten wir jetzt online-affinen Nutzern die Möglichkeit, von den erstklassigen Service- und Reparaturleistungen in unseren Shops zu profitieren", erklärt Jochen Otterbach, Geschäftsführer der Mobilcom-Debitel Shop GmbH. "Wir bieten in zahlreichen Shops die Möglichkeit das geschulte Know-how unserer Techniker für sofortige Reparaturmaßnehmen vor Ort über alle gängigen Smartphone-Marken hinweg zu nutzen. Auch komplexe Reparaturen führen wir in unseren Repair-Zentren durch und der Kunde kann sich sein Gerät nach der erfolgreichen Reparatur wieder in seinem lokalen Shop abholen."

Das zum Provider Freenet gehörende Mobilcom-Debitel setzt seit mehrerer Jahren auf eine Digital-Lifestyle-Strategie, die den Kunden neben Verträgen und Geräten auch ergänzende Services bieten will. Dazu gehören verschiedene Abo-Dienste, aber auch das TV-Angebot Freenet TV sowie der Online-Kiosk für ausgewählte Online-Dienste und Apps "Ojom", den Mobilcom-Debitel seit kurzem auch in die stationären Geschäfte bringen will.