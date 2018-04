Mobilcom-Debitel hat in Kooperation mit der E-Sports-Community und dem League of Legends-Team "Unicorns of Love" (UoL) gemeinsam zwei Sim-Only E-Sports-Tarife entwickelt, die die Herzen aller E-Sports-Fans höherschlagen lassen sollen: Ab sofort und als Aktion nur bis zum 31. Mai 2018, sind die Tarife "No Limit" ohne Drosselung im Netz der Deutschen Telekom und "Level 8" im Vodafone-Netz exklusiv unter www.Mobilcom-Debitel.de/esports und in den Mobilcom-Debitel Shops zu haben.

Damit bringt der Digital-Lifestyle-Provider als erster Anbieter Tarife auf den Markt, die speziell für -Sports-Fans entwickelt wurden. Beide Tarife enthalten zusätzlich die Freenet Hotspot Flat für weltweites Surfen in mehr als 50 Millionen Hotspots sowie das Basic-Paket der Mobilcom-Debitel Cloud mit 100 GB Cloud-Speicher. Der Tarif "Level 8" enthält zudem einen einmaligen sogenannten "UoL-Pass", für zusätzliche 1 GB ungedrosseltes Surf-Volumen, den der Kunde nach Bedarf einsetzen kann.

Ausbau des Digital-Lifestyle-Portfolios

Die beiden E-Sports-Tarife wurden in Kooperation mit den Unicorns of Love (UoL) und deren Fans im direkten Dialog entwickelt, um die besonderen Vorlieben und Wünsche dieser Zielgruppe passgenau zu treffen. UoL ist eine multinationale E-Sports Organisation, die in der League of Legends (LCS Europe by RIOT) seit 2015 in der Champions League spielt. Gegründet wurde UoL 2013 von Fabian Mallant. Unicorns of Love nimmt Profi-Gamer unter Vertrag, kümmert sich um die Online- und Offline Verbreitung und entwickelt zielgruppenorientierte Marketingmaßnahmen, um Gamer weltweit für eSports zu begeistern. UoL hat sich zu einem der renommiertesten und beliebtesten Teams entwickelt und ist für sein unorthodoxes Spiel bekannt. 2016 hat das UoL den ersten großen Wettbewerb gewonnen.

Mobilcom-Debitel setzt seit einiger Zeit auf eine Digital-Lifestyle-Strategie und bietet in Zusammenhang damit eine große Bandbreite unterschiedlicher eigener Mobilfunk- und Datenangebote, Dienste und weitere Produkte an, die der Vereinfachung des Alltags durch technische Hilfsmittel via Internet und/oder Smartphones dienen. Dazu gehören auch Energie- und Zubehörangebote sowie Mobilfunk- und Datenprodukte der deutschen Netzbetreiber. (mh)

