Der Bezahldienstleister Wirecard und Mobilcom-Debitel gehen ab sofort gemeinsam neue Wege: Im Rahmen einer Kooperation ist die Mobile-Payment-App Boon auf den Android Smartphones, die über das Unternehmen vertrieben werden, vorinstalliert. Damit ist Mobilcom-Debitel einer der ersten Telekommunikationsanbieter in Europa, der bei mobilen Bezahllösungen auf HCE-Technologie (Host Card Emulation) setzt. Mobiles Bezahlen ist mit der Boon App an jedem NFC-fähigen Kassenterminal möglich, das Mastercard Kontaktlos akzeptiert. Das Smartphone funktioniert dabei wie eine kontaktlose Kreditkarte und muss nur an das Terminal gehalten werden. Eine weitere Besonderheit: User können die digitale Prepaid-Mastercard, auf der Boon basiert, auch zum Onlineshopping nutzen.

Mit diesem neuen Angebot im Bereich Digital-Lifestyle-Dienste bietet Mobilcom-Debitel, als größter netzunabhängiger deutscher Mobilfunkprovider, seinen Kunden zusammen mit Wirecard die Freiheit, weltweit Zahlungstransaktionen ohne Bargeld oder Karte zu tätigen. Gleichzeitig bietet die App einen transparenten Überblick über den gesamten Transaktionsverlauf. Konsumenten mit vorinstallierter Boon App werden sowohl durch einen Flyer in der Produktverpackung, als auch via Push-Nachrichten über das Angebot informiert. Innerhalb weniger Minuten können sie sich registrieren und sofort loslegen, indem sie mit der virtuellen Kreditkarte, die von Wirecard Card Solutions herausgegeben wird, ihr Konto per Banküberweisung oder Kreditkarte aufladen. Sicherheit und Datenschutz sollen dabei im Fokus stehen: Die HCE-Lösung von Wirecard ist von Mastercard zertifiziert und geprüft, die Zahlungsdaten werden über Tokens sicher gespeichert.

Ergänzung zur Digital-Lifestyle-Strategie

Antonius Fromme, Leiter Digital-Lifestyle-Services bei Mobilcom-Debitel erklärt zu der Kooperation: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Boon unseren Kunden einen einfachen und nutzerfreundlichen Weg des mobilen Bezahlens anbieten und für die Marke unser Angebot im Bereich Digital Lifestyle damit weiter ausbauen können."

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard ergänzt: "Die Kooperation freut uns besonders, da wir mit Mobilcom-Debitel nicht nur einen neuen strategischen Partner gefunden haben, sondern auch kontaktlosem Bezahlen in Deutschland gemeinsam einen kräftigen Anschub geben." (mh)

