Mobilcom-Debitel hat seinen B2B-Online-Shop im geschlossenen, internem Aktivierungs- und Informationssystem "maui" grundlegend überarbeitet und neu gestaltet. Der neue Look geht einher mit neuen Funktionen und einer einfachen intuitiven Bedienbarkeit der einzelnen Bereiche. Für mehr Übersicht sorgt die transparente Darstellung der verschiedenen Produktgruppen, gegliedert nach Hardware-Geräten, Digitaler Welt, Zubehör, Prepaid, Werbemittel und Fashion sowie eine schnelle Suchfunktion.

So soll jeder Fachhändler schnell finden, was er sucht. Neu sind die zum Teil detaillierten Produktinformationen und die jeweilige Visualisierung eines Angebots durch entsprechendes Bildmaterial. Ebenfalls neu ist die Verfügbarkeitsanzeige, die jedem Fachhändler sofort die Information liefert ob ein vom Kunden gewünschtes Produkt auch unverzüglich geliefert werden kann. Abgerundet wird das Angebot durch einen verbesserten Händlerservice rund um die Bestellungsabwicklung sowie durch die transparente Darstellung der für den Händler relevanten Informationen wie Tracking- und IMEI-Nummer, Lieferschein etc.

Auf Wünsche der Vertriebspartner eingegangen

"Unser Ziel ist es, unseren Vertriebspartnern das Alltagsgeschäft so einfach wie möglich zu machen", erklärt Rickmann von Platen, Geschäftsführer bei Mobilcom-Debitel. "Mit dem neuen runderneuerten Online-Shop sind wir einen weiteren Schritt in diese Richtung gegangen und haben mit dem hilfreichen Feedback der vergangenen Monate ein Shopsystem geschaffen, das viele Wünsche unserer Vertriebspartner erfüllt."

Hersteller, Zulieferer und Großhändler im B2B haben die Potenziale des E-Commerce für die Steigerung ihrer Vertriebsergebnisse erkannt. Als integraler Bestandteil der Softwarelandschaft eines Unternehmens bildet er die perfekte Plattform, um Multi- und Omnichannel-Strategien zu steuern. 1. Direktvertrieb

Der digitale Vertrieb über E-Commerce-Plattformen ist mehr als ein Kanal. Er soll die Wertschöpfung des B2B-Unternehmens steigern. Durch das Umgehen von Zwischenstufen lassen sich die eigenen Leistungen mit mehr Gewinn verkaufen. Gleichzeitig erhöht er die Reichweite, gibt dem Marketing neue Möglichkeiten und steigert damit in der Regel auch den Umsatz. 2. Neukunden

Der Onlinekanal eignet sich auch im B2B perfekt für kurzfristige Kaufentscheidungen. Ein digitaler Vertrieb kann den Absatz niedrigpreisiger, schnelldrehender Produkte verbessern und hier Neukundengeschäft generieren, wenn etwa die Zielgruppenanalyse eine hohe Onlineaffinität zeigt. 3. Kostenoptimierung

Im B2B E-Commerce geht es zudem um die Senkung der Vertriebskosten durch eine Digitalisierung bestehender Prozesse. Der Anbieter profitiert etwa von einer vollständig automatisierten Abwicklung der Bestellprozesse. Eine Reduzierung der Kosten steigert eben auch den Gewinn. 4. Kundenbindung

Eine B2B E-Commerce Plattform muss Nutzer bei operativen und administrativen Prozessen entlasten. Kann eine wiederkehrende Bestellung mit wenigen Klicks ausgelöst werden, spart dies dem Kunden Zeit und damit Kosten. Kostenreduktion und höhere Servicequalität stärken die Kundenbindung. 5. Internationalisierung

Eine B2B-Plattform bietet eine kosteneffiziente Möglichkeit, Geschäftspartner im Ausland zu erreichen und neue Märkte zu erschließen. Ein Multi-Store-Konzept sowie ein leistungsfähiges, skalierbares Hosting unter Nutzung eines Content Delivery Networks (CDN) bilden die perfekte Basis. Ohne eine Anpassung der Supply Chain Managements, des Fullfilments und der Kommunikation an internationale Bedürfnisse kann aber auch die beste B2B E-Commerce-Plattform keine Vertriebserfolge erzielen. 6. Interne Kommunikation

Fehlende Expertise bei Online- und insbesondere E-Commerce-Projekten führt häufig dazu, dass Fachabteilungen den Eindruck haben, ihre Budgets und Kompetenzen schützen zu müssen und so gegeneinander arbeiten. Die Unternehmensführung muss das Projekt entsprechend hoch priorisieren, um vermeintliche Verteilungskämpfe zu vermeiden. 7. Proof-Of-Concept mit Zukunft

Pilotprojekte bzw. die schrittweise Ausdehnung des digitalen Vertriebs auf das Gesamtportfolio erleichtern den Change und den Aufbau einer internen Expertise. Dazu muss die Lösung aber leistungsseitig und funktional problemlos skalieren – damit der Ausbau ohne finanzielle Überraschungen erfolgen kann. 8. User Experience

Um dem Nutzer eine schnelle und sichere Auswahl sowie überzeugende User Experience zu bieten, muss der B2B-Shop die Abhängigkeiten zwischen komplexen B2B-Produkten in allen Bereichen präzise abbilden: in der Seitenstruktur, den Produktdetailseiten, der zielführenden Navigation und der intelligenten Suche bzw. Filterung – was die Integration von leistungsfähigen Suchtechnologien und die optimale Strukturierung der Produktdaten voraussetzt. 9. Flexibles Framework

Über den Grad der Wertschöpfung einer E-Commerce-Lösung entscheiden Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein breites Funktionsspektrum. Ein kosteneffizientes Customizing der Lösung für die spezifische Anforderung ist für eine schnelle Einführung wie auch die Zukunftsfähigkeit relevant.

Der neue B2B-Online-Shop ist Teil des maui, dem Aktivierungs- und Informationstool des Digital-Lifestyle-Providers Mobilcom-Debitel , das sich mit steigenden Anforderungen ständig weiterentwickelt und heute die zentrale Vertriebsplattform für nahezu alle angeschlossenen Vertriebspartner ist und umfangreiche Tools zur Vertragserfassung, Informationen zu Produkten, Schulungen, Tarifangeboten und vielem mehr, zur Verfügung stellt. (mh)

