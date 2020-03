Soti gilt als einer der bedeutendsten Anbieter von Software zur Verwaltung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets, aber auch von beweglichen IoT-Endpoints. Seit dem 4. November 2019 ist es nun mit dem Mobile Device Management-Werkzeug "Soti Connect" möglich, auch tragbare Drucker unter Kontrolle zu bringen.

Lesetipp: "Seid offen für kreative Ideen!"

Die ersten drei Anbieter von mobilen Printern, Thermo-Drucker und Ausgabe-Geräten am PoS ("Point of Sales"), die mit Soti enger zusammenarbeiten sind Brother, Sato und Printronix. David Crist, Präsident von Brother Mobile Solutions Inc., freut sich, mit Soti zusammen zu arbeiten: "Mit Soti Connect erhalten unsere Kunden eine leistungsstarke Lösung, mit der sie eine große Anzahl an Druckergeräten entlang ihrer Lieferkette verwalten können."

"Soti Connect trägt dazu bei, dass unsere Drucker der CLNX- und PWNX-Serie rund um die Uhr zuverlässig überwacht werden. So reduzieren sich die Ausfallzeiten", meint Noriyasu Yamada, Executive Officer und Chief Alliance Officer bei der Sato Holdings Corporation.

Um die Funktionsweise von Soti Connect bei der Verwaltung mobiler Drucker anschaulich darzustellen, veranstaltet Soti gemeinsam mit Sato ein sogenanntes "Connect"-Webinar - am Freitag den 3. April 2020 um neun Uhr früh.

auch lesenswert: Mobile Device Management – lukratives Geschäft für Systemhäuser

Dort erklären Experten beider Anbieter interessierten Fachhändlern, Systemhäusern und technischen Dienstleistern, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Soti und Sato in den vergangenen sechs Monaten weiterentwickelt hat. Im Anschluss stellen beide Kooperationspartner die "Soti Connect"-Software vor:

Welche Funktionen bietet "Soti Connect" in Verbindung mit der Hardware von Sato?

Welche Vorteile ergeben sich hierdurch für den Kunden?

Wie gelangt ein Drucker in den "Connect"-Dashboard?

Lesetipp: Tecch Data Mobile schließt mit Soti Vertrag

Interessierte Fachhändlern, Systemhäuser und technische Dienstleister können sich hier für das Soti-Sato-Webinar am Freitag den 3. April 2020 um neun Uhr früh anmelden.