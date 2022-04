Mathias Sieg verstärkt per April 2022 als Managing Director Digital & IT die Geschäftsleitung von Mobilezone Deutschland. Mathias Sieg ist ausgewiesener Digitalexperte und Unternehmer und war vor seiner Tätigkeit für Mobilezone Managing Director der zur Omnicon Media Group gehörenden Performance Marketing Agentur Resolution Media Germany. Zuvor hatte der Mobilfunk-Onlinehändler angekündigt, dass der Media-Saturn-Mann Sascha Hancke ab August 2022 als Managing Director Commerce & Purchasing in die Geschäftsleitung eintritt. Mit diesen Personalien soll die organisatorische Anpassung abgeschlossen sein. Sowohl Mathias Sieg als auch Sascha Hancke werden zusätzlich Co-CEOs der Endkunden-Dachmarke Powwow.

Die Geschäftsleitung der Mobilezone Deutschland GmbH besteht somit künftig aus Daniel Blum (People & Legal), Feyzi Demirel (Customer Experience & Operations), Jörg von der Halben (Finance & Controlling), Sascha Hancke (Commerce & Purchasing), Dieter Kossmeier (Indirect Partners), Mathias Sieg (Bereich Digital & IT) sowie Wilke Stroman (Geschäftsleitung Deutschland).

Sparhandy-Gründer bleibt Mobilezone-CEO

Der bisherige Vorstand Thorsten Fluck wird per Ende April 2022 aus der Geschäftsleitung ausscheiden und das Unternehmen zum 30. Juni 2022 verlassen. Thorsten Fluck ist seit dem Jahr 2012 im Unternehmen. Er hat in den letzten Jahren insbesondere die Transformation der verschiedenen Geschäftsbereiche verantwortet und als Managing Director die Mobilzone Handel GmbH geleitet.

Wilke Stroman, CEO von Mobilezone Deutschland sagt über die Verstärkung der der deutschen Geschäftsleitung: "Wir freuen uns, neben Sascha auch Mathias im Team zu begrüßen. Beide bringen mit ihrer jeweiligen Expertise alles mit, um unseren ehrgeizigen Wachstumskurs erfolgreich mitzugestalten. Thorsten hat in den letzten Jahren maßgebend zum Erfolg unserer Gesellschaft beigetragen. Dafür danken wir ihm herzlich."