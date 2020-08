Nach der Übernahme von Sparhandy und Deinhandy stellte der Schweizer TK-Spezialist sein Deutschlandgeschäft erst einmal neu auf. Das betrifft nicht nur das Endkundengeschäft: Im Mai 2020 hatte die Mobilezone Deutschland GmbH über ihre Pläne informiert, das indirekte Vertriebsgeschäft in Deutschland unter einem zentralen Dach zu bündeln. Nun steht auch der Launch-Termin der neuen Gesellschaft fest: Am 1. Oktober fällt an den Standorten Münster und Bochum der Startschuss für die Mobilezone Handel gmbh. Die neue Gesellschaft wird ein 100%iges Tochterunternehmen der Mobilezone Deutschland GmbH und wird künftig vom erfahrenen Geschäftsführer-Trio Thorsten Fluck, Florian Jung und Ralf Grundhoff geleitet.

Die neue Großhandelsgesellschaft entsteht aus der Umfirmierung der TPHCom GmbH, die vollständig in der neuen Gesellschaft aufgehen wird. Darüber hinaus werden alle indirekten Vertriebsaktivitäten der einsAmobile von der Mobilezone Handel übernommen. Während die Marke TPHCom künftig nicht mehr weitergeführt wird, konzentriert sich die einsAmobile ab dem 1.10. allein auf den Einkauf und Vertrieb von Mobilfunk-Hardware. Die Marke SH bleibt als spezialisierte Einheit für die ElectronicPartner-Vertriebskanäle erhalten.

Neue Rahmenverträge mit Vodafone, Telekom und Telefónica

Wilke Stroman, CEO von Mobilezone Deutschland, sieht in der Gründung der Mobilezone Handel einen wichtigen strategischen Meilenstein. "Nachdem wir Anfang des Jahres unsere Online-Aktivitäten zentral unter der Marke Powwow gebündelt haben, vollziehen wir diesen Schritt nun auch im indirekten Vertrieb. Wir setzen damit ein klares Statement für die Bedeutung des indirekten Handels innerhalb der Mobilezone Deutschland und unterstreichen, dass wir zukünftig in diesem Segment viel vorhaben. Wir haben mit der Mobilezone Handel eine spezialisierte Organisation mit jahrelanger Marktexpertise aufgesetzt, die den Markt gemeinsam mit unseren Partner aktiv gestalten wird", so Stroman.

Mobilezone Handel werde sich ab dem Start voll auf die Bedürfnisse des indirekten Vertriebs konzentrieren und lege seine Schwerpunkte auf die Kanäle Quality Partner, Freier Fachhandel und Key Account Kunden. Auch das etablierte Konzept der AShops soll weitergeführt werden, eigene Filialsysteme seien dagegen nicht geplant. Personell setze Mobilezone Handel auf Kontinuität: Im Vertrieb, sowohl im Außen- als auch im Innendienst, sollen fast alle Kollegen der TPHCom und einsAmobile gemeinsam an Bord bleiben und die Kunden weiterhin betreuen.

Zuletzt hatte Mobilezone Deutschland mit allen drei großen Netzbetreibern - Vodafone, Telekom und Telefónica - neue Rahmenverträge abgeschlossen. Mit Vodafone wurde die offizielle strategische Partnerschaft dabei erneut bestätigt, bei Telefónica ist Mobilezone Handel einer von nur fünf strategischen Distributoren in Deutschland. Daneben unterhält das Unternehmen außerdem enge Partnerschaften mit 1&1 / yourfone und AyYildiz, um den Händlern die Vermarktung eines maximal breiten Produktportfolios zu ermöglichen.