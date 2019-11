Die Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle und Prozesse von Unternehmen und damit auch die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter. Es entstehen neue Kategorien von Arbeitsplätzen, Berufe verschwinden, Berufsbilder verändern sich. Auch das Wissen der Mitarbeiter veraltet schnell, da die Innovationszyklen immer kürzer werden.

Laut Boston Consulting Group werden Computer und Maschinen in Zukunft 40 Prozent aller heutigen beruflichen Tätigkeiten in Deutschland verrichten. Das bedeutet, dass bis zum Jahr 2025 die Stellen von 7,7 Millionen Beschäftigten von Automatisierung betroffen sind. Die Bereitschaft zur Weiterbildung und zum lebenslangen Lernen ist daher wichtiger denn je. Auch in den Schulen spielen digitale Technologien eine zentrale Rolle beim computergestützten Lernen und beim Einsatz von neuen Medien im Unterricht.

Leistungsstarke IT in der Schule

Digitale Technologien ermöglichen auch neue Lernumgebungen für Schüler wie virtuelle Wissenschaftslabore, z. B. in Form von VR- oder Artificial Intelligence Labs, oder Tools für Design und Steuerung von Robotik. Mit ihrer Hilfe können die Schüler Denkweisen und Fähigkeiten entwickeln, die sie auf die Anforderungen von morgen vorbereiten. Diese neuen Lernumgebungen sollten auf Zusammenarbeit ausgelegt sein, damit Lehrer und Schüler Inhalte einfach teilen sowie den Unterricht interaktiv gestalten können.

Das Spektrum der möglichen Lernressourcen erfordert eine leistungsfähige Infrastruktur, beispielsweise für Videobearbeitung, die zudem sicher und verwaltbar ist. Intel unterstützt Schulträger und ihre Schulen beim Aufbau der modernen Lernumgebungen mit seinen ganzheitlichen Lösungen aus Hard- und Software und trägt so zu einer zukunftssicheren, nachhaltigen Schulentwicklung bei.

Interaktion und Zusammenarbeit über Intel Unite®

Eine hochinteressante Lösung für die Schul-IT ist Intel Unite®. Die Kollaborationslösung überträgt Inhalte drahtlos auf große Bildschirme, Beamer, Whiteboards und andere mit dem Netzwerk verbundene Geräte. Kabel, Dongles und Adapter sind daher im Klassenzimmer nicht mehr notwendig. Der Lehrer bzw. Präsentator kann die Sitzungen schnell starten und mit speziellen Funktionen steuern. Er kann Videos teilen, mit nur einem Klick den Presenter wechseln, mehrere Bildschirme gleichzeitig anzeigen oder Dateien während des Unterrichts verteilen. Das fördert die digitale Zusammenarbeit und der Unterricht lässt sich lebendiger gestalteten.

Intel Unite besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten: einem Mini-PC mit Intel Core™ vPro® Plattform, einem PIN Server und einer Software, die als App auf allen teilnehmenden Geräten laufen muss. Die Teilnehmer im Klassenzimmer klinken sich per WLAN mit ihrem Gerät über die Intel Unite App in die Sitzung ein. Die offene Architektur von Intel Unite unterstützt eine Vielzahl von unterrichtsspezifischen Plug-Ins, etwa für Kollaborationslösungen, wie Skype* und Zoom*, oder Dokumentenkameras. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über 256-Bit-SSL-Technik (Secure Socket Layer). Wichtig: Für die Nutzung von Intel Unite fallen keine Lizenz- und Folgekosten an.

Intel vPro® Plattform erhöht Sicherheit und vereinfacht Geräteverwaltung

Basis von Intel Unite ist die Intel vPro® Plattform mit leistungsfähigen Prozessoren sowie umfangreichen Sicherheits- und Verwaltungs-Funktionen. Eine wichtige Komponente von Intel vPro ist die Intel® Active-Management-Technik, um Notebooks und Desktop-PCs einfach zu verwalten. Sie ermöglicht das Booten, die Diagnose und die Reparatur der Rechner aus der Ferne per Hardware KVM (Remote). Dies ist selbst dann möglich, wenn das Betriebssystem defekt oder das Gerät ausgeschaltet ist. Notebooks und PCs lassen sich damit einfach erfassen, warten und schützen.

Potenzial für den Channel

Intel Unite und die Intel vPro Plattform bieten Resellern die Chance, ihr serviceorientiertes Lösungsportfolio für Schulen und Bildungseinrichtungen zu vervollständigen. Vor kurzem hat Intel die Reseller-Aktion "Besser Wissen - Digitalisierung im Bildungsbereich gemeinsam umsetzen" gestartet. Weitere Informationen dazu finden sich bei den Intel-Distributionspartnern Also*, Bluechip*, Ingram Micro*, Tarox* und Tech Data*.