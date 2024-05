Junge Talente brauchen geniale Computer. Wer hochqualifizierte Aufgaben erfüllen soll, benötigt dafür die passenden Arbeitsgeräte. Das betrifft nicht nur klassische technische Berufe im Ingenieurwesen und Design, in Architektur oder IT, sondern mittlerweile die Wissensarbeit generell. Denn seit einigen Jahren arbeitet kaum noch jemand ausschließlich im Firmengebäude. Stattdessen verbringen nahezu alle Angestellten zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice. Die Beschäftigten benötigen deshalb Notebooks, die in ihrer Leistung und den angebotenen Features stationären Workstations möglichst ebenbürtig sind. Nur so können sie ihre Arbeit ohne Unterbrechungen im Homeoffice und eventuell auch unterwegs erledigen.

Hohes Sicherheitsniveau gefordert

Modernes Arbeiten heißt unter anderem auch, dass die eingesetzten Notebooks, Desktop-PCs und Workstations Schutz gegen heutige Bedrohungen wie Ransomware oder das Ausspähen vertraulicher Unternehmensdaten bieten. Ein Ransomware-Angriff kann ein Unternehmen einen hohen Millionenbetrag kosten und seinen guten Ruf beschädigen. Der Diebstahl von Daten kann sogar die Existenz einer Firma gefährden, falls beispielsweise Informationen über geplante Entwicklungen gestohlen werden.

Intels vPro-Plattform umfasst Sicherheitsfunktionen wie den Intel Hardware Shield, die unterhalb der Betriebssystemebene verdächtige Aktivitäten erkennen, Änderungen an der Hardware verhindern und den Computer beim versehentlichen Aufruf malwareverseuchter Webseiten vor dem Eindringen gefährlicher Schadsoftware bewahren.

Remote-Wartung für mehr Sicherheit und bessere Administration

Zum Sicherheitskonzept von Intel vPro gehört darüber hinaus die Möglichkeit zur Fernwartung der Computer. Werden im Betriebssystem oder in seinen Anwendungen Sicherheitslücken entdeckt, die ein Angreifer für unberechtigte Zugriffe auf den Rechner nutzen könnte, lassen sie sich von der IT-Abteilung aus der Ferne durch einen Patch oder ein Update der betroffenen Software schließen. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Fernwartung dank der Intel Active-Management-Technik auch bei ausgeschaltetem Gerät funktioniert. Sie erfordert lediglich eine Netzwerk- oder Internetverbindung.

Diese Funktion vereinfacht gleichzeitig die Administration der Geräte. Die IT ist damit in der Lage, ständig auf sämtliche zum Unternehmen gehörende Notebooks, Desktop-PCs und Workstations zuzugreifen und regelmäßig Wartungs- und Modernisierungsarbeiten unabhängig vom aktuellen Standort durchzuführen. Das beschleunigt und vereinfacht den IT-Service und bringt auch den Mitarbeitenden Vorteile, die ihre Arbeit seltener unterbrechen müssen. Denn die Fernwartung kann beispielsweise auch in der Nacht oder am Wochenende erfolgen, ohne dass der Besitzer des Rechners dabei zugegen sein muss.

Stabil laufende Computer für ein flüssiges Arbeiten

Instabil laufende Rechner sorgen für Frust bei den Beschäftigten, da sie ihre Arbeit immer wieder unterbrechen müssen. Intel arbeitet deshalb eng mit OEM-Anbietern und Softwareherstellern wie Microsoft zusammen, um sicherzustellen, dass die auf Intel vPro basierenden Computermodelle sich für die hohen Anforderungen beim Einsatz in Unternehmen eignen. Umfangreiche Testläufe zeigen, ob die Stabilität und Zuverlässigkeit die Bedingungen für den professionellen Einsatz an einem modernen Arbeitsplatz erfüllen. Die Ergebnisse werden dabei mit mehreren aktuell in den Unternehmen eingesetzten Windows-Versionen validiert.

Um den Support zu vereinfachen und Reparaturzeiten zu verkürzen, halten IT-Abteilungen häufig Images der frisch installierten Software auf ihren Rechnern bereit. Sie umfassen Kopien des Betriebssystems sowie aller benötigten Treiber, Zugangsinformationen und eingerichteten Anwendungen. Im Supportfall lässt sich das Gerät dann schnell zurücksetzen, indem das Image der Originalumgebung eingespielt wird.

Dieses Konzept versagt allerdings, wenn häufige Treiber-Updates das Anlegen immer wieder neuer Images notwendig machen. Aus diesem Grund bietet Intel seinen Unternehmenskunden die vPro-Enterprise-Plattform an. Sie beinhaltet unter anderem Intels Stable-IT-Platform-Programm, (abgekürzt: Intel SIPP), das dem Kunden für mindestens 15 Monate oder bis zum Erscheinen einer neuen Produktgeneration eine unveränderte Hardware garantiert. Das schließt auch die Treibersoftware mit ein und gewährleistet, dass sich die Images unverändert verwenden lassen.

Performance und Stabilität für Firmen

Studien belegen, dass Nutzer effizienter arbeiten, wenn sie einen technisch aktuellen Computer verwenden, der mit den Anforderungen moderner Software (Videokonferenz-Tools, Präsentationsprogramme oder möglicherweise auch CAD-Systeme) mithält. Workstations und Notebooks auf Basis von Intel vPro erfüllen die Bedürfnisse von Anwendern im professionellen Umfeld. Dank der schnellen Intel Core-CPUs verfügen diese Geräte über genügend Reserven, um jederzeit und bei jedem Projekt ein schnelles und flüssiges Arbeiten zu ermöglichen.

Die hohe Leistung ist ein Resultat der besonderen Architektur der Intel Core-CPUs. Denn die Modelle der aktuellen Generationen vereinigen in sich zwei Arten von Cores (Kernen): Die P-Cores übernehmen besonders rechenintensive Aufgaben und beschleunigen Anwendungen beispielsweise aus dem CAD-Umfeld. Sie unterstützen den Anwender also bei der Konstruktion von Maschinenteilen oder bei der fotorealistischen 3D-Darstellung von architektonischen Konstruktionen. Die E-Cores hingegen sind zuständig für interne Abläufe des Betriebssystems oder auch typische Büroanwendungen wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation.

Welche Aufgaben durch welche Cores erledigt werden, entscheidet der Intel Thread Director. Er verfügt über eine Funktion zum maschinellen Lernen, kann also mit der Zeit immer besser abschätzen, welche Arbeiten von welchem Core-Typ effizient erledigt werden können. Das erhöht die Performance des Gesamtsystems und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch der CPU.

Mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6E decken Computer mit Intel vPro zudem den neuesten Stand der Funknetztechnik ab. Sie schaffen es somit, nicht nur im 2,4- und 5-GHz-Band, sondern auch im 6-GHz-Band zu arbeiten. Das garantiert selbst in Umgebungen mit vielen aktiven WLAN-Netzen schnelle und stabile Übertragungsraten - ideal für Videokonferenzen, bei denen es darauf ankommt, dass kein Teilnehmer wegen einer abgerissenen Funkverbindung aus der Besprechung fliegt.

Lange Akkulaufzeiten für mobiles Arbeiten

Das Arbeiten während Geschäftsreisen im Zug oder im Hotel gehört für viele Beschäftigte zum Alltag. Für unterwegs benötigen sie leichte und schlanke Notebooks, die ihre Mobilität nicht einschränken. Gleichzeitig müssen sie jedoch auch eine gute Leistung, Stabilität, Akkulaufzeit und technische Ausstattung bieten, damit sie auch auf längeren Reisen problemlos funktionieren.

Die flach und leicht gehaltenen Notebooks der vPro-Plattform eignen sich ausgezeichnet für das mobile Arbeiten an wechselnden Standorten. Bereits in der Grundausstattung bieten sie ihren Besitzern die Sicherheit, dass sie sich keine Gedanken über die Akkulaufzeit machen müssen, auch wenn sie das Notebook längere Zeit ohne Stromanschluss nutzen.

Als Fortführung der Ultrabook-Reihe hat Intel zudem das Evo-Design entwickelt. Geräte mit Intel vPro® im Intel® Evo™ Design erfreuen ihre Benutzer nicht nur durch eine besonders flache Bauweise und ein geringes Gewicht. Der Kunde erhält darüber hinaus ein Gerät, das mit Full-HD-Grafik und WLAN-Verbindung im Akkubetrieb mindestens neun Stunden lang zur Verfügung steht, nach 30 Minuten Ladezeit bereits wieder weitere vier Stunden einsetzbar ist und innerhalb von maximal einer Sekunde aus dem Stand-by-Modus erwacht.

Wie vPro auch Ihr Business verbessern kann, erfahren Sie hier, und alles über die neue vPro Plattform erfahren Sie hier.