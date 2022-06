Der Erfurter Spezialist für Service-Management Modis IT Outsourcing (ITO) beschäftigt nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 600 First-, Second- und Third-Level-Supporter, die den Kunden im Service-Desk Unterstützung bieten. Neben der Zentrale sind sie auch an den Standorten Leipzig und Böblingen tätig.

Im Fokus stehen dabei an den Kunden angepasste, individuelle Service-Lösungen, betont Claudia Borst, Abteilungsleiterin Service-Desk bei Modis IT Outsourcing. Zum Angebot gehöre "die gesamte Kette an IT-Aufgaben, vom Betrieb über Monitoring, bis hin zum Remote- und Onsite-Support". Der Kunde könne sich daher seinen eigentlichen Aufgaben widmen, während ihm Modis ITO "den Rücken durch eine leistungsstarke, nachhaltige IT-Infrastruktur" stärke.

Modis kümmert sich zudem auf Wunsch um Bereiche wie Anschaffung, Implementierung und Inventarisierung von Hard- und Software, Lizenzmanagement sowie Server- und Netzwerkbetrieb inklusive Monitoring. Dazu kommen die Integration eines Service-Desks mit vereinbarer Remote-Erreichbarkeit und die Möglichkeit, einen Vor-Ort-Service je nach Bedarf des Kunden zu buchen.