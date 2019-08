MMD präsentiert die LCD-Monitore Philips 241B7QUBHEB (60,5 cm - 24 Zoll) und 272B7QUBHEB (68,6 cm - 27 Zoll) mit USB-Dock. Beide Modelle sind auf die Anforderungen professioneller Benutzer zugeschnitten und haben eine Vielzahl von Features an Bord, die im Büroalltag Zeit sparen, die Arbeit erleichtern und die Mitarbeiter-Produktivität steigern. Dazu gehört beispielsweise eine flexibilitätssteigernde USB-Dockingstation (inklusive USB-Typ-C-Anschluss über DC-OUT), Panels mit IPS-Technologie, eine Popup-Webcam oder ein ergonomischer Standfuß. Mit diesen Monitor-Neuvorstellungen überzeugen Sie fast jeden Kundentyp.

Mehr erfahren zu Philips 241B7QUBHEB

Einfach produktiver per Monitor

Die Philips Displays verfügen über eine integrierte USB-Dockingstation mit DisplayLink-Technologie und allen Vorteilen universeller Port-Replikation. So sind die Nutzer dank USB-3.2-Unterstützung in der Lage, ihr Notebook über ein einzelnes, zweigliedriges USB-Kabel (Typ A/Typ C) umgehend und sicher an ein Netzwerk anzuschließen, es direkt von ihrem Monitor aus mit Strom zu versorgen und aufzuladen, Daten extrem schnell zu übertragen, Videos anzusehen und vieles mehr. Alle Peripheriegeräte - einschließlich Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel - werden an die Dockingstation der Displays angeschlossen. Kabelsalat gehört somit der Vergangenheit an - auch das trägt zu produktiveren Workflows bei. Über den integrierten DC-Ausgang können beispielsweise auch Mini-PCs oder andere Geräte mit Strom versorgt werden.

Mehr erfahren zu Philips 272B7QUBHEB

Screens mit erstklassiger Bildqualität

Die Philips-Monitore 241B7QUBHEB und 272B7QUBHEB werden professionelle Anwender, die für ihren Job gestochen scharfe Darstellungen benötigen, begeistern. Beide Displays sind mit IPS-Technologie ausgestattet, die im Gegensatz zu TN-Panels durchweg kräftige, lebendige Farben mit bemerkenswerter Präzision und Helligkeit liefern - ideal für Grafikdesigner, CAD-Ingenieure, Fotografen und Video Cutter. Für allerhöchste Ansprüche an die Bildqualität wurde der Philips 272B7QUBHEB zudem mit CrystalClear-Quad-HD-Auflösung sowie Ultra-Wide-Color-Technologie ausgestattet. Die in den Monitor-Modellen zum Einsatz kommende IPS-Technologie ermöglicht übrigens auch die extrem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, mit denen beide Displays überzeugen. Die Darstellungen können also aus nahezu jedem Winkel ohne Qualitätseinbußen betrachtet werden.

Displays, die Anwender und Umwelt schützen

Die Philips-Monitore bieten eine Reihe von Funktionen zum Schutz der Anwender - und der Umwelt. So lässt sich die innovative Windows Hello™-Popup-Webcam mit Gesichtserkennungs-Technologie nach Gebrauch ganz einfach im Monitor verstauen, um neugierige Blicke von vorneherein definitiv auszuschließen. Hinzu kommen der LowBlue-Modus zum Schutz der Augen der Benutzer und der ergonomische Standfuß (SmartErgoBase), mit dem die User ihren Monitor so ausrichten können, dass stets ein optimaler Blickwinkel gewährleistet ist. Aber auch die Umwelt profitiert: Nicht nur dank des energiesparenden PowerSensors in beiden Display-Modellen, sondern auch durch die Verwendung von zu 85 Prozent recyceltem Kunststoff, einem PVC und BFR-freiem Gehäuse ohne Quecksilber- oder Bleibelastung sowie Verpackungsmaterial, das zu 100 Prozent wiederverwertet werden kann.

Die beiden zukunftsweisenden, produktivitätssteigernden Philips-Monitore 241B7QUBHEB und 272B7QUBHEB sind ab sofort bei den Distributoren ALSO, INGRAM MICRO, Siewert & Kau sowie TechData verfügbar.