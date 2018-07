Die Pieper GmbH, eine Tochter der Moog, Inc. aus Elma, New York, USA, verstärkt ihr Marketing mit Nandi Reinartz-Routh. Die Kommunikationsexpertin mit Erfahrung im IT-Channel verantwortet seit Juni 2018 die Marketing-Aktivitäten des in Schwerte ansässigen Unternehmens.

Erste Erfahrungen als Führungskraft im Bereich Marketing machte Reinartz-Routh bereits 2008 beim IT-Distributor Rombus. Nach weiteren zwei Jahren als Marketing Managerin beim IT-Zubehörhersteller Gembird übernahm sie im Januar 2014 die Verantwortung aller Marketing-Aktivitäten in den EMEA-Regionen der Digital Data Communications GmbH. Zuletzt verantwortete die gelernte Kauffrau für audiovisuelle Medien das Channel- und Consumer-Marketing beim dänischen Hersteller SteelSeries.

"Für Moog Pieper ist es ein Glücksfall, dass Nandi Reinartz-Routh kurzfristig verfügbar war", sagt Andreas Fieberg, Gebietsleiter Süd/A/CH der Pieper GmbH. "Wir haben bereits in der Vergangenheit hervorragend mit ihr zusammengearbeitet und sehen sie als ideale Ergänzung, um unsere Bekanntheit als erfahrener Systemintegrator und kompetenter Ansprechpartner für Sicherheitssysteme zu erhöhen."

"Moog Pieper hat eine jahrzehntelange Expertise im Bereich der Sicherheitslösungen und ist für seine herstellerunabhängige Beratung über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt", so Reinartz-Routh. "Bislang hatte das Marketing bei Moog Pieper einen operativen Schwerpunkt. Mein Fokus wird in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung zudem die strategische Themenentwicklung sein."

Hier lesen Sie alle Personalwechsel der KW 26/2018.