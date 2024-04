Auch bei Smartphones soll Künstliche Intelligenz Funktionen optimieren und den Nutzern damit einen Mehrwert bieten. Bei den neuen Modellen der Motorola-Edge-50-Reihe hat die Lenovo-Tochter mit "Moto AI" eine KI-Unterstützung integriert. "Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Kamera-Hardware und -Software noch weiter zu optimieren und mit neuesten, KI-gestützten Funktionen einen Schritt voranzugehen", berichtet Björn Simski, Director und General Manager von Motorola Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die KI soll Anwendern dabei helfen, intuitiv Inhalte zu erstellen, ihr Gerät zu personalisieren und gesuchten Informationen abzurufen. Zudem weitere Funktionen wie Kamera oder Navigation optimiert. Auch eine generativen KI-Anwendung für die Erstellung von Bildschirmhintergründen ist integriert.

UVP von 349,99 bis 999,99 Euro

Motorola integriert zunehmend die Smartphones in die Lenovo-Welt. So sind die Newcomer mit "Smart Connect" ausgestattet. Die Software ermöglicht den Austausch von Dateien, Anrufen oder SMS zwischen Lenovo- und Motorola-Geräten. Alles, was auf dem Telefon angezeigt wird, kann so auch auf einen größeren Bildschirm übertragen werden. So lassen sich beispielsweise Spiele, Filme, Fernsehsendungen und Anwendungen einfach von ihrem Telefon auf einen Fernseher oder ein Tablet verschieben, um mehr Platz zum Arbeiten und Spielen zu haben.

Das Flaggschiffmodell Edge 50 ultra bietet ein 6,67-Zoll-Super-HD-POLED-Display und der Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Plattform ausgestattet. Das Smartphone soll für einen UVP von 999,99 Euro in den Handel kommen.

Das etwas abgespeckte Edge 50 pro wird von der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Plattform angetrieben und bringt bis zu 512 GByte Speicher mit. Motorola gibt den UVP mit 699,99 Euro an. Ergänzt wird die Reihe durch das Edge Fusion zum UVP von 349,99 Euro.

