Durchdachte Softwarefunktionen

Auf einen Blick

Durchdachte Softwarefunktionen Schlankes Design

Gute Software

Großes 144 Hz-Display

Gute Leistung Durchdachte Softwarefunktionen Kontra Nicht die besten

Kameras Nur 2 Jahre Android-Updates Durchdachte Softwarefunktionen

Durchdachte Softwarefunktionen

Fazit Das Motorola Edge 40 ist ein solides Handy für einen angemessenen Preis, mit einem schlanken Design, guter Haptik und übersichtlicher Software. Die Kameras sind der einzige kleine Kritikpunkt, zusammen mit der kurzen Versorgung an Android-Updates.

Durchdachte Softwarefunktionen

Eine gute Sache, die Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass Motorola-Handys von Lenovo hergestellt werden bzw. Lenovo gehören.Google kaufte 2012 die Telefonsparte von Motorola, konnte dadurch aber keinen wirklichen Erfolg erzielen. Nur zwei Jahre später verkauften sie es an Lenovo.

Spulen Sie ins Jahr 2023 vor und Sie bekommen gute Smartphones von Motorola, wie das Edge 40. Der Android-Markt braucht eine solide Konkurrenz, damit die Geräte interessant und preiswert bleiben und auf das Edge 40 trifft beides zu.

Es ist ein gut durchdachtes, beeindruckend leichtes Handy mit erstklassiger Software, einem schönen Display und einer guten Akkulaufzeit. Aber für 599 € sind die Kameras nicht so gut wie z. B. beim Google Pixel 7a und mit nur zwei Jahren Android-Updates und drei Jahren Software-Support hinkt Motorola den direkten Konkurrenten hinterher.

Von 379 € für das Edge 30 ist der Preis für das Edge 40 signifikant angestiegen, auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass sich die Kameras und die allgemeine Qualität im Vergleich zum Vorgänger verbessert haben.

Damit möchte ich sagen, dass das Edge 40 ein gutes Mittelklasse-Handy darstellt, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dennoch ist es weit davon entfernt ein großartiges Handy zu sein.

Design & Gehäuse

Rückseite aus veganem Leder

Erstaunlich leicht

Sehr schlank

Eine der besten Eigenschaften des Edge 40 ist sein Design. Es ist so leicht, dass ich (als ich es zum ersten Mal in die Hand nahm) dachte, es könnte eine Attrappe ohne interne Komponenten sein. Es ist nur ein kleines Stück kürzer als das Pixel 7 Pro, aber mit nur 167 g spürbare 45 g leichter als der Google-Konkurrent.

Durchdachte SoftwarefunktionenDurchdachte Softwarefunktionen

Das macht das Edge 40 zu einem der leichtesten Telefone, die ich seit Langem benutzt habe. Das ist umso beeindruckender, weil es sich nicht um ein kleines Gerät handelt. Es hat einen 6,55-Zoll-Bildschirm, ist aber schlank und leicht genug, um es für viele Aufgaben problemlos mit einer Hand zu bedienen und mit 7,6 mm ist es unglaublich dünn.

Wenn Sie sich für die schwarze oder grüne Version entscheiden, erhalten Sie eine Rückseite aus weichem veganem Leder. Ich habe die schwarze Version getestet, die sich angenehm anfühlt und keine sichtbaren Fingerabdrücke behält. Sie deckt auch das Kameramodul ab.

Es gibt auch ein blaues Modell, wenn Sie eine glänzende Acrylrückseite bevorzugen (kein Glas). Alle Modelle besitzen einen Aluminiumrahmen mit einem unschönen (Dolby Atmos) Aufdruck an der Oberkante, auf den ich auch hätte verzichten können. Der gesamte regulatorische Schriftzug und der "Made in China"-Text sind auch am unteren Rand um den Lautsprecher herum aufgedruckt, so dass die Rückseite frei von diesem typischen Makel ist.

Das Handy ist vollständig wasser- und staubdicht mit einer IP68-Einstufung, was in dieser Preisklasse ungewöhnlich ist. Die Haptik ist ebenfalls großartig, mit kleinen vibrierenden Punkten für das Tastatur-Feedback, wo andere Mittelklasse-Handys oft nur billig klappern wie eine alte Blechdose.

… das Edge 40 [ist] eines der leichtesten Telefone, die ich seit langem benutzt habe

Display & Lautsprecher

144 Hz OLED-Display

6,55 Zol

Vielleicht möchten Sie auch ein wenig mehr bezahlen, um das reguläre Google Pixel 7 für 649 € (aktuell für 539 € bei Amazon zu kaufen) zu erhalten, das noch bessere Kameras besitzt. Eine günstigere Alternative wäre z. B. das hervorragende OnePlus Nord CE 2 Lite für 299 €.

Das Edge 40 hat ein großes, helles, gewölbtes 6,55-Zoll-OLED-Display, das ich gerne benutzt habe. Es ist von Haus aus gut kalibriert, aber man kann zusätzlich mit den Einstellungen herumspielen, um einen natürlicheren oder satteren Farbton zu erzielen.

Es handelt sich um ein Full-HD+-Panel mit einer Auflösung von 2400 x 1080. Text und Bilder sehen gestochen scharf aus und mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz setzt es sich sogar von Flaggschiff-Geräten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra und dem iPhone 14 Pro ab, die lediglich 120 Hz bieten. Im Gegensatz zu diesen wesentlich teureren Handys, kann das Edge 40 jedoch nicht auf 1 Hz reduziert werden, um in bestimmten Situationen Strom zu sparen. Hier können Sie nur zwischen 60, 120 oder 144 Hz auswählen oder einen automatischen Modus aktivieren, der zwischen 60 und 120 Hz hin und her springt.

Durchdachte SoftwarefunktionenDurchdachte Softwarefunktionen

Hinzu kommt die Unterstützung von HDR10+-Videos und eine flotte 360 Hz-Touch-Sampling-Rate, die dieses Display sehr hochwertig und reaktionsschnell machen.

Während viele Technikkritiker gekrümmte Bildschirme verabscheuen, habe ich nichts gegen sie. Sie sorgen dafür, dass große Handys besser in der Hand liegen und bei Android-Geräten bestimmte Gestiken einfacher auszuführen sind.

Die Stereolautsprecher produzieren einen überraschend vollen Klang, wenn man bedenkt, wie schlank das Handy ist. Die Musikwiedergabe bei voller Lautstärke auf Spotify verzerrt nicht das Klangbild und das System eignet sich hervorragend für Spiele - obwohl meine rechte Hand den nach unten gerichteten Lautsprecher an der Unterseite des Geräts blockiert, wenn ich Spiele im Querformat spiele.

Spezifikationen & Performance

MediaTek Dimensity 8020

8 GB RAM & 256 GB interner Speicher

Sehr gute Leistung

Das Telefon läuft mit dem Chipsatz MediaTek Dimensity 8020. Bei Benchmarks ist dies ein solider Chip der oberen Mittelklasse, der Handys wie das Pixel 7a mit dessen Google Tensor G2 und das Samsung Galaxy A54 mit dessen Samsung Exynos 1380 übertrifft.

Es kann sogar mit dem 899 € teuren Pixel 7 Pro mithalten, das ebenfalls den Tensor G2 verwendet.

Obwohl der Preis im mittleren Bereich liegt, fühlen sich die technischen Daten und die Leistung des Edge 40 wie ein teures Premium-Gerät an

Im täglichen Gebrauch hatte ich nicht das Gefühl, dass das Edge 40 einen großen Rückschritt gegenüber Flaggschiff-Handys mit Snapdragon 8 Gen 2 (wie dem OnePlus 11) darstellt. Es ist bei mir nie zum Stillstand gekommen und kam mit anspruchsvollen Spielen wie Call of Duty Mobile und Asphalt 9 gut zurecht. Bei ersterem habe ich mehrere Runden hintereinander mit dem spieletypischen Leistungsmodus gespielt und das Handy wurde nicht zu warm – obwohl es davor warnt, dass es das werden könnte.

Das bedeutet, dass die 8 GB LPDDRX4 RAM und der 256 GB große Speicher schnell genug sind, um die Dinge flüssig und ohne Ruckler abspielen zu können. Es gibt keine microSD-Erweiterung und nur einen physischen SIM-Slot, aber Sie können eine zweite eSIM hinzufügen.

Auch die Konnektivität ist top, mit WiFi 6 und Bluetooth 5.2, NFC für mobile Zahlungen und 5G-Unterstützung.

Obwohl der Preis im mittleren Bereich liegt, fühlen sich die technischen Daten und die Leistung des Edge 40 wie ein teures Premium-Gerät an.

Durchdachte SoftwarefunktionenDurchdachte Softwarefunktionen