Als ein attraktives Zusatzgeschäft mit guter Marge bewirbt der Nordhorner Spezialdistributor ENO telecom GmbH seine aktuelle Aktion mit Handfunkgeräten von Motorola Solutions. Diese seien sowohl für das Geschäfts- als auch das Privatkunden-Business geeignet.

Dabei sind die Zielgruppen so vielseitig wie die verschiedenen Handfunkgeräte des Herstellers, wirbt ENO. Für Bauarbeiter wäre sicherlich der Schutz vor Spritzwasser und die gute Rauschunterdrückung ein Kaufargument. Auch den Vibrationsalarm für Logistikmitarbeiter oder die integrierte Headsetbuchse für freie Hände in sogenannten Flächenmärkten seien erwähnenswert, so der Distributor.

Für Gewerbe und Privat

Aber natürlich finden die Handfunkgeräte auch im Privatkundenbereich Abnehmer, etwa bei einer Schnitzeljagd unter Freunden oder der Familie. Egal wo und wie es eingesetzt wird, ob von privaten oder gewerblichen Endkunden, die Marke verspricht gute Qualität bei hohem Bedienkomfort.

Den exklusiven Frühlingsrabatt gibt es auf die ausgewählten Aktionsprodukte Motorola PMR Talkabout T42 triple, PMR Talkabout T62, PMR TLKR T82 Extreme Quad sowie PMR TLKR T82 Extreme RSM.

Alle näheren Informationen zu den Funkgeräten gibt es im ENO-Onlineshop oder direkt beim Händlerkontakt des Resellers.