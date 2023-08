Die deutsche Niederlassung der Motorola Mobility LLC in Oberursel hat die Markteinführung des neuesten Mitglieds der Moto g-Familie angekündigt. Das neue Moto g14 sei ein preiswertes Gerät, das eine Vielzahl von Premium-Funktionen bietet und sich von anderen Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt abhebt, wirbt der Hersteller. Tatsächlich werden zwei Gehäusevarianten mit jeweils zwei Farben angeboten. In Steel Gray und Sky Blue kommen sie mit einer Rückseite aus Glas und bei den Farben Butter Cream oder Pale Lilac mit "veganem Leder".

Günstig und doch vielseitig

"Mit dem neuen Moto g14 stellen wir heute das erste Gerät in der Moto g-Familie vor, welches über eine vegane Rückseite verfügt und somit Stil und herausragende Haptik mit einem fairen Preis kombiniert", sagt Björn Simski, Director und General Manager von Motorola Deutschland und Österreich. "Die Entscheidung für eine vegane Rückseite bei der Moto g-Familie ist ein bedeutender Schritt in unserer Bemühung, eine breitere Palette von Farb- und Haptikvariationen für unsere Nutzer in allen Preiskategorien anzubieten."

Als Beleg für das gute Preis-Leistungsverhältnis bringt das Moto ein 6,5-Zoll großes Full HD+-Display bei einem Seitenverhältnis von 20:9 mit, das für mehr und schärferen Bildinhalt steht. Das Hole-in-Display (HiD)-Design und schmale Ränder bieten mehr Platz zum Arbeiten und Spielen. Die Stereolautsprecher mit Dolby Atmos-Technologie und Motorolas Spatial Sound versprechen Bässe und Stimmen ohne Störgeräusche bei multidimensionalem Raumklang.

Das Moto g14 ist mit einem 50-MP-Sensor ausgestattet, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen detaillierte Fotos ermöglicht. Das Hauptkamerasystem verfügt über Quad-Pixel-Technologie mit einer vierfach höhere Lichtempfindlichkeit für schärfere Bilder. Ebenfalls ist eine spezielle Macrovision-Kamera integriert, um auch kleinste Motive detailliert abbilden zu können. Die 8-MP-Frontkamera kommt mit dem heutzutage wohl unvermeidlichen Face Beauty-Modus, der Fotos automatisch für Social Media aufhübscht.

Zuverlässige Leistung mit starkem Akku

Für die nötige Power hat das vor Spritzwasser geschützte Moto g14 einen Octa-Core-Prozessor unter der Haube, der mit 4 GB RAM Videochats und die erweiterten KI-Fotofunktionen leicht erledigt. Bei 128 GB integriertem UFS2.2-Speicher, der sich schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten verspricht, gehen die Installation und das Öffnen von Apps flott von der Hand. Über MicrosSD lässt sich der Speicher mit Modulen bis zu einem Terabyte erweitern. Das Akku mit 5000 mAh hält auch Streamserien und längere Videochats durch. Wenn es geladen werden muss, sorgt die 15 Watt TurboPower-Technologie für ein schnelles Aufladen.

"Entertainment-Fans, Freizeitfotografen und Serienfans kommen mit dem Moto g14 voll auf ihre Kosten und können sich dank der leistungsstarken Batterie stundenlang auf ihre Lieblingsaktivitäten konzentrieren", verspricht Simski ergänzend.

Preise und Verfügbarkeit

Das Moto g14 ist in Steel Gray bei Media Markt und Saturn bereits für 149,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Die Modelle in den Farben Sky Blue und Butter Cream folgen im Laufe des Monats August. Die gesamte Palette einschließlich dem Moto g14 in Pale Lilac ist ebenfalls zum gleichen Preis im Motorola-Webshop verfügbar. Noch mehr Informationen und Spezifikationen zu den Modellen verrät Motorola unter diesem Link.