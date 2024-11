Die Modelle Moto g85 5G, g75 5G, g55 5G und g35 5G der Lenovo-Tochter Motorola stehen für modernes Design, brillante und robuste Displays, lange Laufzeit und leistungsstarke Kameras. Die neue Generation der bunten Moto g-Familie zielt auf Nutzer, die ein leistungsstarkes, stylisches, zuverlässiges, aber auch erschwingliches Smartphone für den Alltag suchen. Die Preise der neuen Moto g-Serie liegen zwischen rund 180 bis 350 Euro und sind aktuell während der "Black-Weeks" weitaus günstiger zu bekommen.

Edle Erscheinung mit Snapdragon 6s-CPU

Das Moto g85 5G wirkt edel, ist mit seinem Endless-Edge-Design schön anzuschauen und soll sich mit dem gebogenem Display auch gut anfühlen. Es wird in leuchtenden Farben mit veganer Kunstlederoberfläche oder raffinierten matten Oberfläche angeboten. Corning Gorilla Glass 5 schützt das 6,7-Zoll große POLED-Display, ein auf Polymer basierendes OLED mit 120 Hz Bildwiederholrate und bis zu 1.600 Nits Spitzenhelligkeit. Das Ergebnis ist hoher Kontrast, über eine Milliarde Farben und Full HD+-Auflösung für Kinofeeling beim Streamen.

Auch bei der Kamera wir nicht gespart. Das Moto g85 5G hat eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Technologie und einem Sony Lytia 600-Sensor für scharfe, lebendige Fotos bei Tag und Nacht. Gegen Verwackeln schützt eine optische Bildstabilisierung (OIS). Mit dabei ein 8-MP-Ultrawide-Objektiv sowie MakroVision für Nahaufnahmen. Die 32-Megapixel-Frontkamera mit Quad-Pixel-Technologie verspricht hochauflösende Selfies selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Im Inneren des Moto g85 5G werkelt ein Snapdragon 6s Gen 3-Prozessor, der 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz versorgt. Wird das RAM knapp kann es bei Bedarf mit RAM-Boost zusätzlich erhöht werden. Das und die 5G-Konnektivität schaffen verzögerungsfreies Arbeiten bei anspruchsvollsten Aufgaben, wie etwa Streaming oder Video-Chats. Der 5.000-mAh-Akku soll über 34 Stunden lang Strom für Musik, Video und Chats liefern können. Mit der 30W-TurboPower-Ladetechnologie steht in kürzester Zeit wieder Saft für stundenlange Nutzung zur Verfügung.

Moto g75 ohne POLED

Wer keine 32-Megapixel-Selfies braucht und den etwas langsameren Snapdragon 6 ausreichend empfindet, kann mit dem auf Outdoor getrimmten Moto g75 5G ein paar Euro einsparen. Mit Zertifizierung MIL-STD-810H und Corning Gorilla Glass 5 ist es nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Das robuste Smartphone kommt zudem mit Water-Touch-Technologie, die eine Bedienung mit nassen Händen oder im Regen zulässt.

Das 50-MP-Kamerasystem nutzt ebenfalls den Sony Lytia 600-Sensor, für gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Bildqualität bei Videoaufnahmen wird durch einen Flicker-Sensor verbessert, damit Bilder detailreich und naturgetreu aussehen und 4K-Videos realistisch und professionell wirken. Ultraweitwinkel und Makro-Linse sind ebenso dabei und für Selfies ist die 16-MP-Frontkamera allemal ausreichend. Die können wie beim g85 mit der Google Foto KI-Unterstützung verbessert werden.

Wesentliche Unterschiede zum großen Bruder sind neben der Frontkamera der kleinere Arbeitsspeicher von 8 GB, die Dolby Atmos Stereolautsprecher und das 6,8-Zoll-Full-HD+-Display. Letzteres verbessert mit Display Colour Boost die Sichtbarkeit und Farbqualität des Bildschirms. Auch hier verrichtet Android 14 seine Dienste. Für die Verknüpfung von Smartphone, Tablet, Fernseher und Windows-PC ist Smart Connect dabei, ebenso wie von Motorola gewohnt, eine reiche Auswahl an Tools und Apps.

Günstig aber keinesfalls billig

Die Einstiegsmodelle Moto g55 5G und Moto g35 5G Geräte wurden für Arbeit und Freizeit entwickelt. Unterschiede sind insbesondere bei der CPU, RAM und den Displays festzustellen. Im g35 taktet ein Unisoc T760-Prozessor, im g55 immerhin ein MediaTek Dimensity 7025. Beide verfügen über große FHD+-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und Corning Gorilla Glass 3. Ein Vorteil beim günstigeren Moto g35 5G ist sein 6,72-Zoll-Display mit 1.000 Nits Helligkeit gegenüber dem 6,49-Zoll-Display des Moto g55 5G. Dafür wurden müssen 4 GB RAM statt 8 GB ausreichen.

Beide Geräte sind mit Stereolautsprechern und Dolby Atmos-Unterstützung ausgestattet und einem 5.000-mAh-Akku, der sie lange mit Energie versorgt. Beim Aufladen des Akkus hat das Moto g55 5G mit 30 Watt-TurboPower die Nase vorn, das Moto g35 5G braucht mit 18 Watt etwas länger. In Sachen Kamera sind sie mit 16-Megapixel für Selfies sowie 50-Megapixel und 8-Megapixel-Ultraweitwinkel ausgestattet, beim g55 5G ist zudem eine Makro-Linse samt OIS dabei.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Geräte sind ab sofort verfügbar. Das Moto g85 5G ist in den Farben Cobalt Blue, Olive Green und Urban Grey für 329,99 Euro erhältlich, das Moto g75 5G in den Farben Aqua Blue, Succulent Green und Charcoal Grey für 299,99 Euro. Das Moto g55 5G gibt es in Forest Grey, Smoky Green und Twilight Purple für 249,99 Euro und das Moto g35 5G in den Farben Guava Red, Leaf Green und Midnight Black bereits ab 179,99 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer. Näheres zur Moto g-Familie verrät Motorola hier. Mehr Details und die Liste der Features der einzelnen Modellen zeigen die obigen Links.