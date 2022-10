Motorola Deutschland bringt mit dem Moto g72 ein leistungsstarkes Smartphone für detaillierte Fotos mit 108 Millionen Pixeln auf den Markt. Ergänzt durch ein Display mit über einer Milliarde Farben, Stereolautsprechern mit Dolby Atmos, einem starken MediaTek Helio G99 Prozessor und einem ebensolchen Akku mit blitzschneller Ladezeit bleiben kaum Wünsche offen.

Eine preisliche Kampfansage

Technologisch kombiniert das Moto g72 neun Pixel der ultrahochauflösenden 108-MP-Hauptkamerasensor zu einem riesigen Ultrapixel, das so neunmal mehr Licht einfängt und selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen für hellere Bilder sorgt. Die 8-MP-Ultraweitwinkelkamera erkennt die Tiefe und kann für professionell wirkende Porträts zusammen mit der Hauptkamera den Hintergrund automatisch unscharf stellen. Das Linsentrio komplettiert eine spezielle Macro Vision-Kamera für extreme Nahaufnahmen.

Das 6,6-Zoll große Plastic-OLED-Display mit HDR10+ erfüllt sämtliche Ansprüche an Farbgenauigkeit, Helligkeit sowie Kontrast und sorgt bei einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln für eine realistische Darstellung, verspricht Motorola. Der schlanke, fast randlose Bildschirm schafft bei einer Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ein flüssiges Bild, um für Filme oder Spiele gerüstet zu sein. Der dazu passende Dolby Atmos-Sound funktioniert auch mit angeschlossenen Kopfhörern.

Für Fotos, Filme und Spiele

Das Moto g72 verfügt über einen 5.000 mAh starken Akku, der laut Hersteller den ganzen Tag durchhält. Für ein schnelles Aufladen sorgt das beiliegende Ladegerät TurboPower 30W, dass in wenigen Minuten für stundenlange weitere Laufzeit sorgt. In Kombination mit dem innovativen CPU-Chipsatz in 6-nm-Technologie kommt dem Gamer eine Steigerung der Spieleffizienz um 20 Prozent bei geringerem Stromverbrauch zugute.

"Mit dem neuesten Gerät aus der Moto g-Familie, dem Moto g72, ermöglicht Motorola nicht nur Foto-Enthusiasten die Möglichkeit, hochwertige und detaillierte Fotos zu machen, ohne dafür besonders tief in die Tasche greifen zu müssen", erklärt Björn Simski, Direktor und General Manager von Motorola Deutschland. "Und dank des hervorragenden Displays kommen auch Fans von Serien und Filmen auf ihre Kosten."

Preise und Verfügbarkeit

Das Moto g72 ist in Deutschland ab Ende Oktober 2022 für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 279,99 Euro in den zwei Farben Polar Blue und Meteorite Grey erhältlich. Alle weiteren Details gibt es bei Motorola Deutschland unter diesem Link.