Motorola kündigt gleich vier neue Geräte aus der Moto g-Serie an. Mit dem Moto g73 5G, Moto g53 5G, Moto g23 und Moto g13 erhalten Verbraucher Smartphones im modernen Design, bei denen der Hersteller insbesondere auf die Foto und Klangqualität geachtet hat. Auf allen vier Geräten läuft eine "saubere" Version von Android 13, ohne überflüssige Apps. Darüber hinaus gibt es ein neues Moto e13 und mit Moto Secure eine neue Sicherheits-App.

Moto g73 5G

Selbst die schwierigsten Lichtverhältnisse seien kein Hindernis für das fortschrittliche 50-MP-Kamerasystem der Moto g73 5G, wirbt Motorola. Die Ultra Pixel-Technologie kombiniert bei Bedarf alle vier Pixel der Kamera zu einem großen "Ultra-Pixel". Weiterhin fängt ein 8-MP-Sensor Ultra-Weitwinkel-Objektiv mehr ein, als das menschliche Auge sieht und viermal mehr als ein Standardobjektiv. Ein Makro-Vision-Objektiv hilft bei kleinsten Details in der Nahaufnahme und die Tiefenkamera sorgt für professionell wirkende Porträts.

Spiele werden auf dem ultrabreiten 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz FHD+ dargestellt und bei allen vier neuen Moto g bietet Dolby Atmos mehrdimensionalen Klang über Kopfhörer oder die integrierten Stereolautsprecher. Für Leistung sorgen ein MediaTek Dimensity 930-Chipsatz, 5G und 8 GB RAM, die von einem 5.000-mAh-Akku lange unter Strom gehalten werden.

Moto g53 5G

Eine Nummer kleiner werkelt die Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform mit wahlweise 4, 6 oder 8 GB RAM im Moto g53 5G. Die Foto-Sektion 50-MP-Sensor, Quad-Pixel-Technologie und Macro Vision-Kamera für extreme Nahaufnahmen verspricht perfekt aussehende Fotos. Mit dem 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz und dem 5.000-mAh-Akkus bleibt der Spiel- und Videospaß auch ohne Netzanschluss lange gesichert.

Moto g23

Wer ohne 5G auskommen will - oder muss - kann mit dem Moto g23 trotzdem detailreiche Fotos mit der 50-MP-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Technologie machen. Macro Vision-Kamera und ein 125-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv sind ebenso dabei und werden auf einem 6,5-Zoll großen HD+-Display bei 90 Hz angezeigt. Für den Antrieb sorgt der MediaTek Helio G85-Prozessors.

Wie seine großen Geschwister verfügt auch das Moto g23 über die TurboPower 30W-Ladefunktion für schnelles Aufladen in wenigen Minuten. Optisch zeichnet es sich durch sein ultradünnes Gehäuse und schmale Ränder aus. Der Fingerabdrucksensor wurde an der Seite des Telefons positioniert.

Moto g13

Selbst noch eine Klasse tiefer, beim Moto g13, ist ein Kamerasystem mit 50-MP-Sensor, Quad-Pixel-Technologie, Makro-Objektiv und Tiefensensor verbaut. Eine 8 MP-Frontkamera sorgt für scharfe Selfies. Display und Prozessor haben die gleichen Eigenschaften wie beim Moto g23, als Arbeitsspeicher stehen allerdings nur 4 GB statt 8 GB RAM zur Verfügung.

Moto e13

Ein Einstiegsgerät unter 120 Euro hat Motorola mit dem Moto e13 außerdem noch vorgestellt. Es ist leicht, dünn und mit dem 6,5-Zoll großen HD+-Display, Dolby Atmos und in diversen Farben durchaus als Alltagshandy für unterwegs geeignet. Es besitzt ein 5.000 mAh-Akku, Dualband-WLAN, Bluetooth 5.0 und die abgespeckte Android 13 Go Edition. Dass der Unisoc T606- Octa-Core-Prozessor, die 13-MP-Linse und magere 2 GB RAM nicht für Spitzenwerte reichen, kann bei diesem Preis auch niemand ernsthaft erwarten.

Moto Secure App

Sowohl das Moto g73 5G als auch das Moto g53 5G werden mit der neuen Moto Secure App powered by ThinkShield als zusätzliche Sicherheitsebene ausgeliefert. Mit der App können alle wichtigen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen des Telefons verwaltet werden. So sind Netzwerksicherheit verwalten, App-Berechtigungen kontrollieren oder ein geheimer Ordner für sensible Daten erstellen direkt aus der App heraus möglich. Moto Secure beinhaltet alles, was notwendig ist, um mögliche Risiken in Schach zu halten, verspricht Motorola.

Unter anderem ist ein Privacy Dashboard integriert, das über die Apps informiert, die in den letzten 24 Stunden auf Kalender, Kontakte, Dateien, Kamera, Mikrofon und Standort zugegriffen haben. App-Berechtigungen, Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen können direkt in der Moto Secure App geändert werden. Weiterhin sichern ein Netzwerkschutz, die verbesserte Bildschirmsperre und PIN Pad Scramble, ein cleverer Schutz vor neugierigen Zuschauern, die Privatsphäre und wertvolle Daten. In Zukunft soll die App auf weitere Motorola-Geräte erweitert werden, die Android 13 oder höher unterstützen.

"Motorola stellt mit der neuesten Generation der Moto g-Familie vier Smartphones vor, die ein Premium Nutzererlebnis mit neuesten Smartphone-Funktionen zu attraktiven Preisen bieten", sagt Björn Simski, Director und General Manager von Motorola Deutschland. "Mit den neuen Apps Moto Secure sowie Family Space bieten wir zum Launch des Moto g73 5G und des Moto g53 5G zudem zusätzlichen Mehrwert, um die Sicherheit des Smartphones zu erhöhen sowie ein sorgenfreieres Umfeld für Familienmitglieder zu schaffen."

Preise und Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeiten für Deutschland sind noch nicht bekannt, auf den Motorola-Seiten sind die Geräte unter den nachfolgenden Links zum Teil bereits gelistet. Sämtliche genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.

Das Moto g73 5G wird in Midnight Blue und Lucent White geliefert und kostet 299,99 Euro, das Moto g53 5G in Ink Blue, Arctic Silver und Pale Pink ist für 249,99 Euro zu haben. Für das Das Moto g23 in Pearl White, Steel Blue und Matte Charcoal soll es ab 199,99 Euro - je nach RAM-Ausstattung - losgehen, für das Moto g13 in Rose Gold, Blue Lavender und Matte Charcoal sind 179,99 Euro fällig. Das Moto e13 kommt in Cosmic Black, Aurora Green und Creamy White und soll für 119,99 erhältlich sein.