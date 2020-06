MR Datentechnik beteiligt sich zu 50 Prozent an der Whitelisthackers GmbH (wlh). Damit erweitert das Nürnberger IT-Systemhaus die seit 2019 bestehende und immer wieder vertiefte Partnerschaft mit Whitelisthackers erneut. Ziel von MR Datentechnik ist es, sich mit dem Schritt breiter auf dem zukunftsträchtigen Cybersecurity-Markt aufstellen und Security-Themen künftig stärker platzieren zu können.

"Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen der wlh sehr und freue mich, diese in der MR-Familie willkommen zu heißen", erklärt Gerhard Reinhardt, Geschäftsführer von MR Datentechnik. "Durch die Beteiligung ergänzen wir unser zukunftsweisendes Produkt- und Lösungsportfolio. Die Kolleginnen und Kollegen der Whitelisthackers verfügen über ein breites Fachwissen im Bereich Pen-Testing, sodass wir unseren Kunden innovative Dienstleistungen anbieten können. Die regionale Nähe zum Firmensitz der wlh in Bamberg ist für uns optimal."

Mehr zum Thema: MR Datentechnik mit dem "Bayerischen Löwen" ausgezeichnet

Die Whitelisthackers wurden 2016 gegründet. Das Team ist auf die Abwehr von Cyberangriffen und den Schutz vor Industrie- und IT-Wirtschaftsspionage spezialisiert. Außerdem ist die Expertise des Teams in der Politik anerkannt und liefern es wichtige Beiträge in diversen Gremien, unter anderem spielr es eine Rolle für Weißbuchprozess der Bundesregierung, im Krisenstab Corona-Pandemie und als Partner in der "Allianz für Cyber-Sicherheit".

Marco di Filippo bleibt federführend bei Whitelisthackers

Marco di Filippo, bisher Senior Cybersecurity Engineer bei Whitelisthackers, wird weiterhin das operative Geschäft, die strategische Ausrichtung sowie die künftige Entwicklung bestimmen. Derzeit stehen insbesondere die Untersuchung und Erforschung von IT-Schwachstellen, Erstellung von Test-Methodologien, IT-Penetrationstests und Simulationen von IT-Attacken im Leistungsportfolio.

Mehr zum Thema: MR Datentechnik einer der besten Managed Service Provider 2019

"Ich habe die MR Datentechnik in den vergangenen Jahren als innovatives Unternehmen kennengelernt, welches gleichzeitig bodenständig und nah am Kunden agiert und über viel Zukunftspotenzial verfügt. Unsere Zusammenarbeit war bislang immer vertrauensvoll, umso gespannter blicken wir in die Zukunft und sehen hier die Möglichkeit, große und interessante Projekte gemeinsam zu realisieren", so di Filippo.

Auch interessant: Die besten Systemhäuser im Bereich Security