Das Bayerische Wirtschaftsministerium zeichnet Jahr für Jahr die 50 besonders wachstumsstarken mittelständische Unternehmen aus, darunter finden sich auch IT-Systemhäuser. 2019 hat es die Nürnberger MR-Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH geschafft, in das Ranking der als "Bayerns Best 50" aufgenommen zu werden, neben solchen Größen wie dem Audi Zentrum Ingolstadt, dem SAP-Partner Fis, dem IT-Dienstleister aus München iteratec, dem Rechenzentrumsbetreiber norris network und vielen anderen innovativen bayerischen Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik, IT und Dienstleistungen. MR Datentechnik gehört bereits zum fünften Mal zu "Bayerns Best 50", auch 2002, 2004, 2011 und 2014 konnte das Nürnberger Systemhaus diesen Preis entgegennehmen.

Die Preisträger 2019 wurden von der PSP Peters Schönberger GmbH, einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, nach objektiven Kriterien ermittelt. Demnach werden die bayerischen Mittelständler ausgezeichnet, die innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl der Mitarbeiter und den Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Zudem ist das besondere Engagement im Bereich der Berufsausbildung ein Bewertungskriterium.

Die Übergabe der Preise an die 50 besten bayerischen Unternehmen nahm Hubert Aiwanger persönlich vor - am 22. Juli 2019 in der in der Schlossanlage Schleißheim nördlich von München: "Mittelständische Unternehmer, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft", so der Bayerische Wirtschaftsminister in seiner Laudatio.

Gerhard Reinhardt, Geschäftsführer der MR Datentechnik GmbH, nahm den Preis entgegen: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und danken unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihr Engagement der letzten Jahre." Immerhin konnte das Nürnberger Systemhaus auch 2018 seinen Umsatz erhöhen: von 159 auf 178 Millionen Euro. Und MR Datentechnik schneidet im Kundenurteil Jahr für Jahr außerordentlich gut ab. Das belegen die Ergebnisse der alljährlichen Umfragen der Computerwoche unter ihren Lesern:

