Ende 2023 konnte MR Datentechnik Jahreserlöse in Höhe von 220 Millionen Euro vermelden, das sind acht Millionen Euro mehr als 2022 und ein neuer Umsatzrekord. Damit hat sich der IT-Dienstleister im Ranking der Top 25 Systemhäuser Deutschlands festgesetzt.

Dabei sah es im Laufe des Jahres 2023 gar nicht danach aus: Die globalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen, wie den Ukraine-Kriege und den Gaza-Konflikt, bekam auch der fränkische IT-Dienstleister zu spüren. Engpässe bei Zulieferern und Herstellern, verschuldet durch Rohstoffmangel und belastende Energiekosten, stellten MR Datentechnik vor einige Herausforderungen. Einige Kundenprojekte konnten nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Doch gemeinsam fand immer die richtige Antwort auf diese Verzögerungen.

Entwicklungen 2024

Auch 2024 wird MR Datentechnik weiter in moderne IT-Technologien und in die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter, derzeit 510 an der Zahl, investieren. Schließlich möchte das Systemhaus ein starker IT-Partner für Kunden aus dem Mittelstand und Industrie sowie für öffentliche Auftraggeber bleiben.

Ein weiteres Ziel von MR Datentechnik ist die Mitarbeiterakquise und -bindung. Denn nach Ansicht des IT-Dienstleisters kann nur kompetentes Personal die Kunden zufriedenstellen oder gar begeistern. Nachhaltiges Handeln ist dabei genauso gefragt wie die Förderung der eigenen Mitarbeiter.

2024 wird MR Datentechnik gleich drei Jubiläen feiern:

30-jähriges Firmenbestehen

25 Jahre Standort Melle

20 Jahre Standort Bamberg

Aus diesem Grund wird die diesjährige Hausmesse des Systemhaues unter dem Motto "Intelligente Technologien - Vernetzte Zukunft" am 25. September 2024 in der Spielstätte von Greuther Fürth stattfinden. Zum Geburtstag der Niederlassung in Melle sollt die "MR TechArea - IT am Puls der Zeit"-Konferenz am 7. Juni 2024 im Forum Melle ihre Wirkung entfalten.

Anmeldungen zu diesen zwei Veranstaltungen von MR Datentechnik sind ab sofort hier möglich.



Mehr zu MR Datentechnik:



Die Top-25-Liste 2023

Smoodi Consulting

it-sa 2023

Arbeitsplatz der Zukunft

Security-Stammtisch mit whitelisthackers

Die besten IT-Dienstleister 2023