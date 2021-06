Die MR Systeme GmbH & Co. KG feierte am 18. April 2021 ihr 25-jähriges Bestehen. An vier Standorten - in Höxter, Hannover und zweimal in Hamburg - wirken insgesamt 45 Mitarbeiter in der Umsatzklasse bis fünf Mio. Euro.

Im November 2020 wechselte MR Systeme die Besitzer und gehört seitdem der GLC Glücksburg Consulting AG. Das Systemhaus erweitert derzeit sein Managed-Services-Portfolio um speziell auf einzelne Branchen zugeschnittene Angebote und wächst insbesondere im Gastgewerbe, der Hotellerie und Resort-Verwaltung - dem Kerngeschäft des neuen Inhabers.

Virtuelle Feierlichkeiten und große Party

Die geplante Feier mit Tanz, Gesang sowie alten und neuen Weggefährten muss pandemiebedingt noch auf sich warten lassen. Trotzdem will MR Systeme das Jubiläum mit zahlreichen Angeboten für Mitarbeiter, Kunden und Interessenten begehen und auch das ein oder andere zurückgegeben, heißt es aus Höxter.

„Wir laden unsere Kunden dazu ein, uns die herausfordernden und auch die schönsten Momente unserer Zusammenarbeit mitzuteilen, veranstalten aktuell ein mehrwöchiges Preisausschreiben mit tollen Preisen bis hin zum Tablet und werden bis Jahresende noch viele weitere Impulse folgen lassen“, verspricht Richard Jones, „Wohlfühlbeauftragter“ der MR Systeme.

„Wir setzen seit jeher auf vertrauensvolle Partnerschaften und eine langfristige Zusammenarbeit mit Kunden wie auch mit Mitarbeitern“, sagt Geschäftsführer Hendrik Müller, der seit 13 Jahren im Unternehmen ist. „Gemeinsam zu wachsen bleibt auch weiterhin unser Ziel.“

