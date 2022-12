Die US-amerikanische Vipre Security Group, eine Tochter der Ziff Davis-Gruppe, bietet ihre spezialisierten Sicherheitslösungen vor Cyberbedrohungen in der DACH-Region zukünftig über die Münchener MRM Distribution GmbH & Co. KG an. MRM hat ab sofort die Programme Vipre Email Advanced Threat Protection mit Add-ons, Vipre SafeSend, die Lösungen für Endgerätesicherheit und die Vipre Security Awareness Trainings im Portfolio.

Sicherheit und User-Schulung

MRM, in erster Linie bekannt für recycelte sowie gebrauchte Hard- und Software, bietet zunehmend auch Neuware an und ergänzt damit in den Bereichen IT-Security sowie Programmierung ihr bisheriges Angebot an Lizenzen aus zweiter Hand und gebrauchter Hardware. Wie ChannelPartner bereits unter den folgenden Links berichtete, kamen dieses Jahr Quickwork und Ftapi als strategische Partner hinzu.

Für die Vipre Security Group stehe die Sicherheit von Unternehmens- und Kundendaten im Fokus, so der Distributor weiter. Über zwanzig Jahren Branchenerfahrung sowie eine der weltweit größten Threat Intelligence Clouds zeichnen Vipre aus. Neben dem preisgekrönten Software-Portfolio mit Endpunkt-, E-Mail- und Web-Sicherheitslösungen, werden auch Schulungen und Tools für Benutzer angeboten.

Erfolgversprechende Partnerschaft

"Wir sind sehr stolz, mit Vipre einen bedeutenden Akteur im Bereich Cyber Security vertreten zu können", erklärt Christian Bedel, Geschäftsführer der MRM Distribution. "Die Relevanz des Themas Cybersicherheit wird mit zunehmender Digitalisierung nur steigen. Dank der Lösungen von Vipre können unsere Partner ihren Kunden holistische Sicherheitsmaßnahmen anbieten, die den höchsten Ansprüchen im Hinblick auf eine schnelle und unkomplizierte Implementierung sowie natürlich Sicherheit und Aktualität entsprechen."

"Die Partnerschaft mit der MRM Distribution ist für uns aus verschiedenen Gründen ein immens wichtiger Meilenstein", so Hakan Ramsing Partner Manager, Central Europe, Vipre Security Group. "Wir profitieren enorm von der Expertise und dem professionellen Händlernetz der MRM Distribution. Diese Voraussetzungen sind ideal, um die vielversprechenden Marktpotenziale innerhalb der DACH-Region zügig zu erschließen."

Kompetente Lösungen und Partner gefragt

"Zudem verbindet beide Firmen ein ähnliches Selbstverständnis. Dazu zählt es, Kunden einen nachweislichen Mehrwert zu bieten", ergänzt Ramsing. "Der nahezu flächendeckende Umstieg auf hybride Arbeitsmodelle hat etliche Firmen ohnehin bereits an ihre Belastungsgrenze gebracht. Viele suchen im Bereich Cybersicherheit deshalb verstärkt nach kompetenten Partnern und Lösungen, die vorausschauend arbeiten, ohne die bestehende Infrastruktur noch komplexer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der MRM."