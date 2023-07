Neben dem Vertrieb von gebrauchter Hard- und Software hat die MRM Distribution GmbH & Co. KG auch Neuware im Portfolio. Interessant ist Neuzugang IceWarp nicht nur wegen seiner kompatiblen Microsoft 365-Funktionen sondern insbesondere durch die Preise, die rund um die Hälfte günstiger sind als etwa bei Microsoft, verspricht MRM. Die intelligenten Tools der Canei AG wiederum helfen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung, indem sie unter anderem Finanzanalysen, Businesspläne oder automatisierte Reports erstellen können.

IceWarp - besser und günstiger

Der tschechische Software-Hersteller will Unternehmen weltweit eine Alternative zu den Produkten von Microsoft und Google bieten - nur besser und günstiger. IceWarp bietet sämtliche Office-Funktionen wie E-Mail, Team-Chat, Audio- und Videokonferenzen, synchronisierte Kalender und Kontakte sowie Anwendungen im Look & Feel von Word, Excel und PowerPoint in einem einzigen Browserfenster.

IceWarp bietet eine einheitliche Umgebung zur gemeinschaftlichen Nutzung und Bearbeitung, die von den wichtigsten Browser-, Desktop- und Mobil-Plattformen unterstützt wird. Außerdem sind alle Pakete monatlich kündbar, on-premises und via Cloud verfügbar sowie DSGVO-konform und erfüllen strenge Sicherheitsstandards, verspricht der Distributor.

"Die Partnerschaft mit der MRM Distribution wird unsere Lösungen Unternehmen jeder Größe im deutschsprachigen Raum zugänglich machen", sagt Adam Paclt, CEO von IceWarp, zur DACH-Kooperation. Christian Bedel, Geschäftsführer bei MRM kommentiert den Vertrag so: "Wir freuen uns sehr, mit IceWarp zusammenzuarbeiten und deren innovativen Ansatz der Geschäftskommunikation in der DACH-Region bekannt zu machen. Mit diesem Partner bieten wir Resellern eine ernsthafte Alternative zu Office-Lösungen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken wird."

Canei für das Management

Die Dortmunder Softwareschmiede Canei AG verspricht nicht weniger als die Zukunft der Unternehmensführung. Die Spezialisten für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung haben die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung praktisch digitalisiert. Planung, Controlling, Analyse und Benchmark-Vergleiche sollen über verschiedene Online-Tools einfach, schnell und sicher erledigt werden.

"Wir wollen die betriebswirtschaftliche Beratung zugänglicher, effizienter und präziser machen", erklärt Marcus Linnepe, CEO der Canei AG. "Dank der Expertise der MRM Distribution im Software-Vertrieb und dem breit aufgestellten Händlernetzwerk, können wir noch näher auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten."

"Wir freuen uns sehr über die neugewonnene Partnerschaft mit Canei und sind stolz darauf, unser Portfolio mit der KI-gestützten Controlling Software ergänzen zu können", fügt Christian Bedel hinzu. "Die Lösungen von Canei ermöglichen die Unternehmensplanung und -analyse in völlig neuen Dimensionen - davon können unsere Kunden ab sofort profitieren."

Canei und MRM Distribution bieten Ihren Fachhandelspartnern die Möglichkeit, die Produkte in einem begrenzten Zeitraum zu testen. Interessenten können sich jederzeit bei ihrem persönlichen Ansprechpartner der MRM Distribution oder per E-Mail unter diesem Link bezüglich eines Demo-Termins melden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu Preisen und den Produkten der neuen Partner, ebenso auf den Herstellerseiten von IceWarp und Camei.

Lesen Sie auch:

MRM nimmt Vipre-Lösungen ins Angebot

MRM und Quickwork bilden strategische Partnerschaft