Die MSG-Gruppe setzt mit der Übernahme der Baeriswyl Tschanz & Partner AG (BTPAG) ihre Internationalisierung fort und stärkt die Präsenz im Schweizer Markt. Dank der rund 40 Beschäftigten der BTPAG erweitert MSG zudem sein Portfolio in der Schweiz eigenen Angaben zufolge um Beratungs- und Projektmanagement sowie Lean/Agile-Dienstleistungen.

"Neben der Tatsache, dass sich die umfassenden Portfolios von MSG sowie der BTPAG hervorragend ergänzen, passt dieser Schritt bestens zu unserer strategischen Ausrichtung", sagt MSG-Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Zehetmaier. MSG war bereits mit Gruppenmitgliedern wie MSG Systems, Finnova und Optravis in der Schweiz vertreten. Nun wird das vorhandene Geschäft mit dem Public Sector in der Schweiz an die BTPAG übertragen. Dafür wechseln auch bisherige MSG-Mitarbeiter zur BTPAG, die als eigenständiges Unternehmen am Markt bestehen bleibt.

"Durch die Übernahme der Aktien durch MSG konnten wir den Fortbestand des Unternehmens, insbesondere die Sicherung der Arbeitsplätze, wie auch die Namenserhaltung gewährleisten. Speziell darauf haben wir bei all unseren Überlegungen größten Wert gelegt", erklärt Marc Baeriswyl, CFO der BTPAG.

Das Verwaltungsratspräsidium von BTPAG übernimmt Oskar Zodel, CEO von MSG Schweiz. Bernhard Emch und Remo Tschanz bleiben Verwaltungsräte. Operativ wird das Unternehmen wie bisher durch Remo Tschanz als CEO geführt. Tschanz sitzt zudem künftig im Public-DACH-Board der MSG Gruppe. Marc Baeriswyl bleibt bis zu seiner Pensionierung Ende 2024 CFO.

