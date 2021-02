Damit hat das Münchner Systemhaus den höchsten Partnerstatus erreicht, den Citrix im Rahmen des Solution-Advisor-Programms vergibt und den nur drei weitere Citrix-Partner in Deutschland innehaben: Bechtle, SVA und Software One.

Mit der Ernennung von MSG zum Platinum Plus Solution Advisor unterstreicht Citrix die herausragenden Leistungen des IT-Dienstleisters aus dem Landkreis München. Dieser Partnerstatus ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft:

Citrix-Lösungen müssen zum Kernbestandteil des vom Partner angebotenen Dienstleistungsportfolios gehören

der Partner muss langjährige Erfahrung mit der Implementierung von Citrix-Lösungen nachweisen

über eine bestimmte Anzahl von Beratern mit der höchsten Citrix-Zertifizierung verfügen

eng mit dem Softwarehersteller in den Bereichen Vertrieb, Einführung und Beratung zusammenarbeiten

Oliver Busch, Bereichsleiter Digital Workplace Infrastructure bei MSG Services, kommentiert die Auszeichnung: "Die Aufnahme in den exklusiven Kreis der Platinum Plus Solution Advisor ehrt uns sehr. Wir gehören damit zur Elite der Citrix-Partner in Deutschland, aber auch weltweit. Das bestätigt unsere Kompetenz und unsere Leistungsstärke in Bezug auf das gesamte Citrix-Produktportfolio, das wir durch eigene Services optimal ergänzen, sowie unsere vielfach nachgewiesene hohe Projektexpertise. Die Auszeichnung spornt uns zugleich an, unsere Kunden als Trusted Advisor mit maßgeschneiderten Citrix-Lösungen bestmöglich bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, damit sie ihr Geschäft noch effizienter steuern und die Zufriedenheit und die Produktivität ihrer Beschäftigten erhöhen können. Das ist heutzutage ein geschäftskritischer Faktor."

