Peter Marwan ist Redakteur bei ChannelPartner. Alle Artikel des Autors

Die msg communications GmbH richtet sich mit Leistungen im Bereich Unified Communications & Collaboration an Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und an Großunternehmen. Das Angebot reicht von Beratung und Planung bis zur Umsetzung. Die neue Geschäftseinheit operiert zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz.