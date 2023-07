Karl-Erich Weber, Jahrgang 1959, ist Kaufmann, Autor, freier Journalist und Redakteur. Hauptberuflich seit 1991 mit ITK und Unterhaltungselektronik befasst, schreibt er seit 1998 für unsere Redaktion. Seine ITK-Lieblingsthemen sind die News, Analysen und Projektionen aus Wirtschaft, Markt und Fachhandel sowie die Hersteller mit ihren Produkten. Zudem bloggt, kritisiert und kommentiert er leidenschaftlich Medien und Politik. Alle Artikel des Autors

Der taiwanische Hersteller Micro-Star International Co. Ltd. bietet eine neue Serie Einsteiger- und Business-Notebooks an, die das Arbeiten bunter machen.