Der Hardware-Anbieter MSI hat als einer der ersten Hersteller eine Grafikkarte auf Basis der neuen AMD Vega Architektur der zweiten Generation vorgestellt, die in einer Strukturbreite von nur 7 nm gefertigt werden. Mit diesen Grafik-Chips will AMD wieder in der Highend-Liga mitspielen.

Im Vergleich zu den Vorgängern verfügt die neue Radeon VII über einen doppelt so großen VRAM (Video Random Access Memory), eine mehr als zweifache Speicherbrandbreite sowie eine laut Hersteller bis zu 29 Prozent höhere Performance bei Spielen. Im Bereich Content-Creation ist die Performance laut MSI sogar bis zu 36 Prozent höher. Laut Medienberichten soll die neue Karte aber relativ ineffizient arbeiten und deswegen beim Betrieb laut werden. Ob sie der NVidia Geforce RTX 2080 das Wasser reichen kann, muss sich noch zeigen.

Den Verkauf der neuen Grafikkarten will MSI zusätzlich mit der kostenlosen Beigabe der Spiele Resident Evil 2, Devil May Cry 5 und The Division 2 ankurbeln. Die neuen Karten sollen noch in diesem Monat zu einem UVP von 729 Euro auf den Markt kommen.

Bei der Handelsvergleichsplattform ITscope ist die MSI Radeon VII jedoch noch nicht zu finden. Dort sind bislang unter anderem nur ein Modell von Sapphire und Asus gelistet, die sich aber derzeit auch noch nur "im Zulauf" befinden.