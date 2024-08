Mit dem Launch der Pro DP21 14MQ-Serie verbindet MSI leistungsstarke Hardware mit einem kompakten Gehäuse für beengte Platzverhältnisse. Mit Unterstützung der Intel vPro-Technologie, CPUs der 14. Generation und DDR5-Speicher stehen sie für hohe Datensicherheit und schnelle Datenverarbeitung. Die Anschlussmöglichkeiten über Kabel und Funk lassen kaum Wünsche offen. USB-Ports sind ausreichend vorhanden, darunter auch je ein USB-Typ-C mit 10 Gbit/s und 5 Gbit/s.

Klein und stark

Der Pro DP21 14MQ bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Er ist VESA-montierbar und kann damit problemlos an einem Monitor oder einer Wand angebracht werden. Mit dem MSI Power Link lässt sich das Gerät über kompatible Monitore einschalten, was das Gefummel hinter dem Bildschirm vermeidet. Änderungen an der Konfiguration, Austausch oder Aufrüstung werden über die abnehmbaren Seitenabdeckungen erledigt, die einen bequemen Zugriff auf interne Komponenten wie M.2-SSDs, 2,5-Zoll-HDD/SSD-Laufwerke und DDR5-SO-DIMMs erlauben.

Für die Grafikarbeit ist der integrierte UHD-770-Chip der Core i7-14700- oder Core i5-14500-CPU zuständig. Ansonsten bietet der Mini-PC Anschlüsse wie bei einem "normalen" Desktop-PC. Neben acht USB-Ports sind HDMI 2,1, DP 1.4, LAN, Audio in/out und sogar eine COM-Schnittstelle vorhanden. Für die drahtlose Konnektivität sorgt das Intel Wi-Fi 6E AX211 für vPro sowie Bluetooth 5.3. Bauartbedingt liefert ein externes 120-Watt-Netzteil die notwendige Power.

Moderne Tools und Nachhaltigkeit

Die PCs sind mit vorinstallierter MSI AI Engine und Power Meter Software ausgestattet, die Systemleistung und Energieverbrauchs optimieren sollen. Die Pro DP21 14MQG-Modelle dürfen sich zudem mit dem EPEAT-Siegel schmücken, das nur Geräte verwenden dürfen, die strenge Anforderungen in Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit erfüllen. Angaben zu Preisen oder der tatsächlichen Verfügbarkeit machte MSI bisher nicht.