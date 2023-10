Die dreitägige MSP GLOBAL 2023 ist das Top-Event für Systemhäuser, Reseller und VARs. Vom 14. bis 16. November erfahren IT-Dienstleister an der legendären Rennstrecke am Nürburgring, wie sie erfolgreich ins Managed Services Business einsteigen oder ihr bestehendes Geschäftsmodell erweitern können. Im Fokus stehen Innovationen, Networking und Wissensvertiefung: Über 50 branchenführende Unternehmen stellen ihre neuesten MSP-Partnerprogramme vor. Außerdem dabei: Hochkarätige Redner wie die ehemalige finnische Premierministerin Sanna Marin, Live-Aid-Gründer Bob Geldof und Mercedes-Benz-Motorsportlegende Norbert Haug.

Wie MSPs erfolgreich wachsen

Der ITK-Markt ist im stetigen Wandel: Geschäftsprozesse werden immer digitaler und intelligenter, Daten wandern zunehmend in die Cloud und Cyber-Security-Lösungen sorgen für die notwendige Sicherheit. Doch kaum ein Unternehmen will und kann das dauerhaft mit internen Ressourcen leisten. Hier schlägt die Stunde der Managed Service Provider (MSPs). Sie übernehmen für die Unternehmenskunden dauerhaft die betrieblichen Aufgaben, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Der Vorteil: Die Unternehmen können sich auf ihre wesentlichen Ziele konzentrieren - das steigert ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Anbieter von Managed Services profitieren von einem stabilen und langfristigen Geschäftsmodell mit planbaren Umsätzen. Die Wachstumschancen sind vielversprechend. Denn immer mehr Unternehmen wollen ihre IT-Aufgaben auslagern beziehungsweise optimieren. Vor allem in den Bereichen Managed Cloud und Managed Security suchen Kunden händeringend nach innovativen und zuverlässigen Servicepartnern. Das heißt: Systemhäuser, Reseller und Software-Integratoren müssen sich zum Managed Service Provider wandeln - mit höchster Priorität.

Neue Dienstleistungen und Umsatzmöglichkeiten

Die Erfahrung zeigt: Die Kunden sind zwar wechselwilliger geworden, zugleich aber auch anspruchsvoller. Um sich am Markt zu behaupten, müssen MSPs ihre Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kunden anpassen und ihre Prozesse optimieren und automatisieren. Von den Servicepartnern wird erwartet, dass sie zunehmend spezialisierte Cloud-Produkte im Portfolio haben und einen ganzheitlichen Service anbieten. Die Frage ist also: Wo und wie können MSPs noch besser ins Geschäft kommen?

Wer als Service Provider am Ball bleiben und wachsen will, braucht nicht nur zukunftsweisende Produkte und Technologien, sondern auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern. Die MSP GLOBAL 2023 ist dafür genau die richtige Veranstaltung für die Systemhaus-Branche. Am Nürburgring besonders im Fokus: Neue Produkte und Services, Wachstumspfade im Systemhaus- und Channelgeschäft, spannende Partnerprogramme und das gebündelte Know-how der MSP-Branche.

Auf der MSP GLOBAL 2023 teilen IT-Dienstleister, CIOs und Experten drei Tage lang ihre neuesten Erkenntnisse zur Unternehmens- und Kundenentwicklung. Und sie zeigen Wege und Ideen auf, wie sich Systemhäuser neu ausrichten, nachhaltig Mehrwerte schaffen und ihr Portfolio erweitern können. Die Veranstaltung findet vom 14. bis 16. November am Nürburgring statt. Mit dabei sind die Branchengrößen Acronis, ALSO, ADN, Microsoft, Pax8, Infinigate, Sophos, ConnectWise und Hewlett Packard Enterprise sowie weitere namhafte Anbieter, die ihre neuesten Produkte und Servicelösungen vorstellen.

Ideengeber für das Digital Enablement

Abseits der Fachbeiträge blicken inspirierende Hauptredner in ihren Keynotes über den Tellerrand und machen die MSP GLOBAL 2023 zu einem besonderen Highlight. Zu Wort kommen unter anderem die ehemalige finnische Premierministerin Sanna Marin sowie Live Aid-Initiator und Vordenker Bob Geldof. Passend zum Veranstaltungsort sind der frühere ehemalige Mercedes-Benz-Motorsportchef Norbert Haug, der ehemalige DTM-Pilot Martin Tomczyk und Formel-1-Kultmoderator Kai Ebel mit dabei.

Hochkarätig sind auch die Experten aus der Industrie. Eine Auswahl: Patrick Pulvermueller (CEO Acronis), Claudia Frese (CEO Strato), Michelle Coombs (Director The Tech Leader Network), Mark Copeman (Director Wingman MSP Marketing), Frank Heuer (Business Development Manager Fortinet) und Seth Wolin (Channel Growth Strategist Vanta) vor Ort.

Weitere Highlights der MSP GLOBAL 2023 sind:

Networking: Rund um die Vorträge gibt es viele Möglichkeiten, persönliche Kontakte zu knüpfen. Lassen Sie den Abend bei spannenden Networking-Events wie dem Come2Gather by Acronis und der ConneXion Party ausklingen.

Masterclasses: Nutzen Sie die praxisorientierten Masterclasses der MSP GLOBAL Academy und vertiefen Sie Ihr Wissen über Cyber Security und neueste Marketingstrategien.

Wirecard-Skandal - der Whistleblower, der Journalist und die Spione: Tauchen Sie ein in den Aufstieg und Fall von Wirecard. Dan McCrum, der die Geschichte für die Financial Times aufdeckte, und Pav Gill, der Whistleblower, dessen Mut das ganze Kartenhaus zum Einsturz brachte, berichten aus erster Hand über den packenden Finanzskandal.

Nervenkitzel: Als Beifahrer im Cockpit eines Sportwagens lässt sich der Nürburgring mit Vollgas erkunden.

