Neu ab 2020 ist der Name der gemeinsam mit dem Bremen Business Club organisierten Morgenveranstaltung: "Plutex Digital Breakfast". Am Freitag, den 28. Februar 2020, von neun bis elf Uhr früh, wird die Biologin Dr. Imme Gerke über die Umsetzung verschiedener Digitalisierungsprojekte in afrikanischen Staaten berichten. Das ganze findet im Firmengebäude der Plutex GmbH, Hermann-Ritter-Str. 108, in 28197 Bremen statt.

Vor und nach dem Vortrag haben die Teilnehmer des "Plutex Digital Breakfast" die Möglichkeit sich auszutauschen. Der Unkostenbeitrag beträgt dabei 7,50 Euro, darin sind das Frühstücksbuffet und alle Getränke inbegriffen. Bestehende Plutex-Kunden und -Partner sind von dieser Gebühr befreit. Sie können sich per E-Mail direkt bei Silvia Frank sfr@plutex.de anmelden.

Die Referentin Gerke hat 35 Jahre in der Schweiz, in Madagaskar, Burkina Faso, in Kanada und in den USA als Forscherin, Firmengründerin und Geschäftsführerin sowie als Beamtin gearbeitet. In ihrem Vortrag wird sie dabei auf die Dynamik der Digitalisierung in Afrika eingehen.

Denn statt weiterhin die veraltete Infrastruktur aus den Kolonialjahren zu reparieren, setzen viele afrikanische Staaten auf neue, digitale Mittel:

bargeldloses, digitales Bezahlen verhindert den Druck teurer, neuer Geldscheine

die Aufgaben kostspieliger landwirtschaftlicher Maschinen mit Verbrennungsmotor übernehmen zunehmend Drohnen

Drohnen liefern Medikamente und Post in abgelegene Gebiete

Mikrokredite werden per App erteilt und getilgt

Gerke wird am 28. Februar aber auch die Herausforderungen darstellen, die sich teilweise aus den geographischen und wirtschaftlichen Besonderheiten in Afrika ergeben.

Hier können sich Interessenten für das "Plutex Digital Breakfast" anmelden.

