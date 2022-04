Als Sales Director Deutschland übernimmt Lorenz Hornfeck die Führung des Wiesbadener IT-Dienstleisters MTI Technology GmbH, seit Ende 2020 ein Unternehmen des Ricoh-Konzerns. Hornfeck verantwortet deutschlandweit die strategische Ausrichtung des Systemhauses, alle Vertriebsaktivitäten, das lokale Marketing und die Zusammenarbeit mit Herstellern, Partnern sowie Distributoren. In dieser Funktion berichtet er direkt an den MTI Chief Revenue Officer Angelo Di Ventura in Großbritannien.

Lorenz Hornfeck leitete zuletzt den DACH-Channel von AddOn Networks und war zuvor bei Bechtle, wo er sich um die Geschäftsbereiche von Fujitsu und Huawei kümmerte. Mit seinen über 25 Jahren Erfahrung aus Vertrieb und Business Development bereichert er nun den hessischen DataCenter-Spezialisten. Seine Karriere startete er als System Engineer bei der TDS AG in Neckarsulm und führte ihn durch verschiedene leitende Positionen - unter anderem bei Cisco Systems, Avnet und TechData.