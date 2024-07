Die Provectus Technologies GmbH wurde 2002 von Christian Jupe und Josef Lang gegründet. Mittlerweile beschäftigt der IT-Dienstleister 127 Mitarbeiter, die über ganz Deutschland verteilt sind. Der Firmenhauptsitz befindet sich in München.

Provectus arbeitet mit nur wenigen Technologieanbietern zusammen, dafür aber umso intensiver. Als Microsoft-Partner (Moderner Arbeitsplatz und Anwendungen, Azure -Infrastruktur und IT-Sicherheit) versorgt der Münchner IT-Dienstleister seine Kunden mit den wichtigsten Lösungen des Softwarekonzerns, also mit der Arbeitsplatzlösung Microsoft 365, ferner mit der Entwicklungsumgebung "Power Platform" und den "Azure"-Cloud-Lösungen. Darüber hinaus ist Provectus Citrix-Platinum-Plus-Partner und Mitglied des Partnernetzwerks von AWS. Zu den Kunden des Münchner IT-Dienstleisters zählen meist Unternehmen mit vierstelligen Mitarbeiterzahlen, unter anderem die Erzdiözese München und Freising, ferner Handelsfirmen, Industriebetriebe, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und ein Reisebüro.

All diese Kunden in der DACH-Region unterstützt Provectus bei der digitalen Transformation - stets unter der Prämisse der größtmöglichen Sicherheit und Compliance sowie Stabilität und Verfügbarkeit der IT-Systeme.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Nach 22 Jahren ihrer Tätigkeit als Firmenlenker zogen sich Mitte 2024 die zwei Gründer Christian Jupe und Josef Lang nun aus dem Tagesgeschäft zurück und übergaben die Geschäftsleitung an Markus Frank, Benedikt Henghuber und Florian Rzytki. Alle drei sind Provectus-Eigengewächse und teilen sich ihre Aufgaben wie folgt auf:

Als Geschäftsführer "Technologies & Finance" wird Markus Frank das Innovations- und Produktmanagement sowie die Finanzen bei Provectus verantworten. Er ist schon seit 2004 bei dem IT-Dienstleister tätig. Nun soll er in enger Abstimmung mit den Technologie-Teams die Entwicklung von weiteren innovativen digitalen Lösungen für Kunden anfeuern.

Benedikt Henghuber, seit 2008 bei Provectus, wird dort nun als Geschäftsführer den Bereich Delivery verantworten, sich also um die betrieblichen Abläufe kümmern und sicherstellen, dass alle Teams die notwendige Unterstützung und Ressourcen erhalten, um erfolgreich zu sein. Hierzu soll er eine produktive Arbeitsumgebung für alle schaffen, damit jeder sein volles Potenzial entfalten kann. Die Freude der Kollegen an ihrer Arbeit und hohe Kundenzufriedenheit sind ihm sehr wichtig.

Florian Rzytki, seit 2010 bei Provectus beschäftigt, übernimmt die Vertriebsleitung und das Account Management. Er soll nun Vertriebsteam leiten und weiterentwickeln, um die ambitionierten Wachstumspläne Provectus in die Tat umzusetzen. Sein Ziel ist es, die Kunden mit innovativen Lösungen zu begeistern und die eigen Vertriebsstrategie kontinuierlich zu verbessern. Ihm wird tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden nachgesamt.

Die Firmengründer Christian Jupe und Josef Lang haben diese Übergabe sorgfältig geplant und sind überzeugt, dass die drei neuen Geschäftsführer die Erfolgsgeschichte der Provectus fortschreiben könnten: "Wir freuen uns, die Führung an Markus, Benedikt und Florian zu übergeben. Ihre Erfahrung, Leidenschaft und Vision für die Zukunft machen sie zum idealen Team, um Provectus in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Die beiden wolle nun an der weiteren strategischen Entwicklung von Provectus arbeiten und sich dabei mehr als "Werteschöpfer" für das Unternehmen engagieren. Sie wollen neue Netzwerke aufbauen, neue Geschäftsmodelle einführen helfen. Bei einer AG wäre das in etwa die Aufgabe des Aufsichtsrats.

Die drei neuen Geschäftsführer äußerten sich zu ihrer Beförderung in einem gemeinsamen Statement: "Unser Ziel ist es, die Chancen der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz für unsere Kunden nutzbar zu machen". Henghuber tut ferner via Linkedin kund: "Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nur dann unsere Kunden wirklich weiterbringen und erfolgreich machen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen und mit Begeisterung bei der Sache sind." Sein Geschäftsführer-Kollege Markus Frank ergänzt (ebenfalls via Linkedin): "Ich fühle mich bestens auf diese Aufgabe vorbereitet und bin bereit, meine ganze Energie und Leidenschaft in diese Rolle zu investieren."

Mit dem neuen Führungsteam möchte Provectus in die Champions League der Anbieter für digitale Transformation aufsteigen. Dabei fokussiert sich der IT-Dienstleister auf die technologischen Bereiche Moderner Arbeitsplatz, KI, Cloud-Infrastruktur und Prozessautomatisierung.

Mehr Berichte über IT-Dienstleister findet Ihr hier

Mehr Personalmeldungen gibt es hier