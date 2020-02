Die GSMA, ein weltweiter Interessensverband der Mobilfunkanbieter und seit 2006 Ausrichter des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, hat die dieses Jahr vom 24. bis 27. Februar geplante Mobilfunk-Messe abgesagt. In einer offiziellen Stellungnahme begründet John Hoffman, CEO der GSMA, das mit "der weltweiten Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus, Reisebedenken und anderen Umständen", die es der GSMA unmöglich machten, die Veranstaltung 2020 durchzuführen. GSMA und die Beteiligten in der gastgebenden Stadt würden aber gemeinsam daran arbeiten, den MWC 2021 und in den folgenden Jahren wieder in Barcelona abzuhalten.

Die von Hoffman erwähnten "anderen Umstände" dürften die zahlreichen Absagen wichtiger Aussteller sein. Beispielswiese kündigten am Dienstag Intel, der US-Telekomkonzern AT&T und der chinesische Smartphone-Anbieter Vivo an, dass sie dem Mobile World Congress (MWC) wegen der Coronavirus-Risiken fernbleiben. Zuvor hatten bereits große Aussteller wie Sony, Amazon, Ericsson, LG und Nvidia abgesagt.

Mehr zum Thema: Wie IT-Distributoren auf den Coronavirus reagieren

Die spanische Zeitung "La Vanguardia" hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass eine Absage der weltweit größten Mobilfunk-Messe drohe. Dazu wollte sich die GSMA aber zunächst nicht äußern. Sie hatte am Wochenende noch betont, die Messe solle trotz der Coronavirus-Gefahr wie geplant stattfinden, allerdings würden zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen.

Der MWC ist die weltweit wichtigste Veranstaltung der Mobilfunkbranche und in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. 2020 erwartete die GSMA zur Messe erneut über 100.000 Besucher und mehr als 2800 Aussteller.