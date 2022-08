Myfactory wurde im Dezember von Forterro übernommen. Forterro ist eine vom Investor Battery Ventures unterstützte britische ERP-Software-Gruppe. In Deutschland ist sie schon seit der Übernahme von Abas im Sommer 2019 vertreten. Jetzt ist die Integration von Myfactory offenbar abgeschlossen und soll die zuletzt gute Entwicklung von Myfactory fortgesetzt werden.

Künftig soll Myfactory als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Forterro-Gruppe agieren. Der Cloud-ERP-Anbieter kann aber auf deren Know-how und deren Ressourcen zurückgreifen. Davon erhoffen sich die neuen Besitzer ein schnelleres Wachstum.

Auch personell gibt es einige Veränderungen. Myfactory-CEO David Lauchenauer verlässt das Unternehmen Ende August. Er kam 2009 als Geschäftsführer für die Schweiz zu dem Anbieter und wurde 2016 Geschäftsführer der Myfactory International GmbH und deren CEO. Seit der Übernahme durch Forterro hatte er die Position des General Manager inne. Forterro gliedert sich in drei europäische Regionen. Myfactory ist Teil der Region Zentraleuropa, die von Marcus Pannier, President Central Europe, geleitet wird.

Emmanuel Moritz, bisher VP M&A Integration von Forterro, übernimmt ab sofort als Interims-Geschäftsführer und Prokurist die Verantwortung für Myfactory. Moritz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im ERP-Markt. Vor seiner aktuellen Position bei Forterro war er zuerst International Partner Manager und dann Vice President International Operations & Partnerships bei Abas. Anschließend übernahm er als Interims-Geschäftsführer bei der Abas Systemhaus GmbH und der Abas Systems GmbH. Zu seinen früheren Stationen gehört auch die Position als COO bei Softec, einem Spezialisten für ERP für Oberflächenveredeler.

Außerdem wurden zwei neue Positionen für Country Manager geschaffen. Sie werden mit Kräften aus dem eignen Haus besetzt. Timo Bärenklau, bislang Vertriebsleiter der Myfactory International GmbH, ist ab sofort Country Manager für Deutschland, Österreich und die Niederlande. Er verantwortet den Vertrieb auch in seiner neuen Position. Jörg Holzmann, bislang Leiter Vertrieb Schweiz der Myfactory Software Schweiz AG, wird zum Country Manager Schweiz befördert. Auch er trägt weiterhin die Verantwortung für den Vertrieb, übernimmt aber zusätzlich die Leitung der Bereiche Professional Services, Support und Customization.

"Das Myfactory Cloud ERP ergänzt das Portfolio von Forterro im deutschsprachigen Markt perfekt", sagt Moritz. "Myfactory richtet sich an ein eher kleineres mittelständisches Segment, wobei Abas, ebenfalls Teil von Forterro, auf die Komplexität größerer Mittelständler spezialisiert ist." Mit der Unterstützung von Forterro werde Myfactory zukünftig in seinen angestammten Märkten fokussierter auftreten. Auch durch verbesserte Serviceleistungen für Kunden will man so zusätzliches Wachstum generieren. "Unsere personellen und organisatorischen Anpassungen dienen genau diesem Ziel", erklärt Moritz.

In seiner neuen Position will Bärenklau in Deutschland und Österreich "einen noch intensiveren Fokus auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern sowie den weiteren Ausbau des Myfactory-Netzwerks, namentlich des Partnerkanals" legen. Notwendig sei dies, um das zu erwartende, zusätzliche Wachstum gemeinsam mit den Partnern und zum gegenseitigen Nutzen in gewohnter Qualität realisieren zu können.

