Die Mivitec GmbH wurde 1996 als Systemhaus in Regensburg gegründet. Man hat sich von Anfang auf Netzwerktechnologien und Open Source spezialisiert. Seit 1998 bietet Mivitec professionelle IT-Services B2B-Kunden an, hierzu hat das Systemhaus auch ausreichend viel Rechenzentrumskapazität in München aufgebaut. Seit 2003 bildet das Unternehmen Fachinformatiker, IT-System- und Bürokaufleute aus. Zu den wichtigsten Hersteller-Partnern der Mivitec GmbH gehören Cisco, Citrix, DataCore, Dell, HP, Microsoft, Fujitsu, Juniper und VMware.

2016 wurde der Münchner Rechenzentrumsbetreiber von Deloitte zu einem der am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen Deutschlands erklärt und mit dem "Technology Fast 50"-Award prämiert. Mivitec beschäftigt über 30 Mitarbeiter und erweitert nun das Portfolio de Myloc Managed IT AG um drei Datacenter-Locations in München.

Am Standort Düsseldorf betreibt Myloc sechs Rechenzentren mit einer Gesamtfläche von über 3.500 m² - weitere 1.000 m² könnten schon bald dazukommen. Über 300 Kunden nutzen bereits diese Rechenzentrumskapazitäten. Myloc ist eine 100-prozentige Tochter der weltweit agierenden italienischen WIIT-Gruppe. Bis Mitte 2022 möchte dieser Cloud-Provider das erste Tier-4-Rechenzentrum in Deutschland fertigstellen und daraus hochverfügbare und standortunabhängige IT-Lösungen seinen Kunden anbieten.

Christoph Herrnkind, CEO der Myloc Managed IT AG, freut sich sehr über die Übernahme der Mivitec GmbH: "Damit können wir einen weiteren Schritt in der Entwicklung zum führenden Anbieter von professionellen Cloud- und IT-Services gehen. Mit den Geschäftsfeldern der Mivitec GmbH werden wir noch präsenter im deutschen Markt auftreten und neue hochverfügbare IT-Lösungen umsetzen."