N-able hat sein Management-Team erweitert, Neu an Bord sind Jonathan Bartholomew (Vice President of Channel Sales), Paul Monaghan (Vice President of EMEA Sales) und Andy Hudson (Vice President of International Marketing). Mit der Aufstockung des Personals will der Anbieter sich besser im Channel aufstellen und die wachsende Partnerlandschaft besser abdecken, die ihm zufolge auch immer mehr klassische Systemhäuser und Reseller umfasst, die mittlere und kleine Unternehmen betreuen.

"Die Dienstleistungskanäle spezialisieren sich zunehmen und agieren arbeitsteilig, etwa für Security und IT-Management Services sowie kooperative IT-Betriebsmodelle, in denen IT-Dienstleister die IT-Abteilungen der Unternehmen unterstützen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, passt N-able seine globalen Partnerprogramme jeweils auf die lokalen Marktgegebenheiten an", teilt das Unternehmen mit.

Jonathan Bartholomew kommt von Cybereason zu N-able, war dort aber nur kurz. Bekannt ist er vor allem durch seine 15 Jahre bei Sophos. Bei dem Anbieter war er unter anderem als Vice President EMEA Channel und als Vice President Global Distribution and Partner Success tätig. Er bringt also langjährige Erfahrung im IT-Security-Channel zu N-able mit. Sein Fokus ist der Ausbau der Beziehungen zu Resellern und Distributoren.

Paul Monaghan konzentriert sich als VP EMEA Sales auf das MSP-Geschäft. Er ist schon seit Februar 2024 bei N-able und hat begonnen, die Bedürfnisse und Anforderungen von MSP-Partnern aufzunehmen und die passenden Wachstumsstrategien zu erarbeiten. Monaghan war zuvr bei britische Firmen aus dem TK- und Channel-Umfeld tätig.

Andy Hudson ist als VP International Marketing bei N-able für die Go-to-Market-Strategien außerhalb von Nordamerika verantwortlich. Für ihn ist es schon der zweite Arbeitsvertrag bei dem Unternehmen: Er hatte eine sehr ähnliche Rolle bereits einmal beim N-able-Vorgänger SolarWinds MSP inne. Nach Stationen unter anderem beim Berliner FinTech OptioPay und dem ITSM-Spezialisten Axios Systems ist er jetzt wieder bei N-able. Erste Kontakte ließ er bereits auf der it-sa wieder aufleben. "Seine Erfahrung wird es N-able ermöglichen, schneller zu skalieren und sich auf die Dynamik der globalen Märkte so einzustellen, dass Inhalte und Programm mit den Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen resonieren", teilt sein Arbeitgeber mit

"Diese strategischen Neubesetzungen zeigen, dass N-able seine Aufgabe, ein robustes und dynamischen Channel-Ökosystem aufzubauen und zu betreiben ernst nimmt", erklärt Frank Colletti, Chief Revenue Officer bei N-able. "Partnerschaften sind für uns bei N-able von zentraler Bedeutung - bei jeder Überlegung, jeder Maßnahme und jedem Programm. Die drei werden unser Engagement ausbauen und vertiefen, damit das Geschäft unserer Partner profitabel wächst."

