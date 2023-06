N-able hat die Continuity-Funktionen für Microsoft 365 in Cove Data Protection erweitert. Neu ist die Möglichkeit der Wiederherstellung von Standby-Images in Microsoft Azure. Damit können MSPs mit N-able und Cove Data Protection Disaster Recovery as a Service (DRaaS) mit einer breiten Palette an Wiederherstellungsdiensten anbieten - auch innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Vorgestellt hatte N-able "Cove Data Protection" bereits im Sommer 2022. Ziel war es damals zunächst, MSPs den Einstieg in das Geschäft mit der Cloud-basierten Datensicherungen zu ermöglichen. Der Dienst war vom Start weg auch für MSPs in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich und wurde über rund 30 Rechenzentren weltweit erbracht, um auch regionale Backups zu ermöglichen. Die ließen sich zum Beispiel alle 15 Minuten durchführen. Laut Anbieter werden dabei deutlich weniger Daten verschoben als bei lokalen Backups und sind deutlich kürzere Wiederherstellungszeiten möglich.

Die schon damals für einige Bereiche verfügbare Option, auch Standby-Images der virtuellen Server zu nutzen wurde jetzt um die Unterstützung von Azure erweitert. Sie kann nun auf einem lokalen Gerät vor Ort, an einem sekundären Standort oder in der Azure-Cloud auf virtuellen Maschinen erfolgen. Das ermögliche mehr Flexibilität und den Verzicht auf "kostspielige, proprietäre Backup-Appliances", erklärt N-able. Konkret verspricht es Kosteneinsparungen von bis zu 60 Prozent.

"Azure und Cove bieten eine intelligentere Lösung für das Problem des Cloud-Failover", erklärt Chris Groot, General Manager für Cove Data Protection bei N-able. "Die Datenübertragung an einen Azure-Mandanten ist kostenlos. Für Azure Compute zahlen Sie nur, wenn Sie die virtuelle Maschine hochfahren. Mit Cove können Sie nach jedem Backup ein bootfähiges Image erstellen und es dort speichern, bis Sie es brauchen." Bei einem Ausfall hätten Nutzer mit Azure die volle Kontrolle über die Rechner-Kapazitäten. Zudem seien die Kosten für den Betrieb in Azure während eines Ausfalls erheblich günstiger als die Anschaffung und Wartung einer Appliance für Backup- und Disaster-Recovery.

