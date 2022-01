So hat der Softwarehersteller gleich zwei neue Positionen neu geschaffen. Im Bereich Backup und Datensicherung wurde Chris Groot zum General Manager befördert und Stefan Voss in derselben Abteilung zum VP of Product Management ernannt. Mit dieser Maßnahme möchte der Anbieter seine Cloud-First-Strategie voranbringen und MSPs für die eigenen Data Protection-Lösungen begeistern.

Chris Groot, bisher VP of Sales and Go-to-Market bei N-able, soll auf der neuen Position als General Manager sämtliche Schlüsselfunktionen für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum im Bereich Backup und Datensicherung bündeln. Damit verantwortet er dort auch die Produktentwicklung. Dem neuen VP of Product Management Stefan Voss obliegt die Aufgabe, das Datensicherungsgeschäft mit Managed Service Providern (MSP) voranzutreiben.

Und er freut sich schon darauf: "Es gibt nur wenige Möglichkeiten, bei einem Unternehmen wie N-able einzusteigen", so Voss. Seiner Meinung setzt N-able derzeit auf die großen Markttrends und ist in der glücklichen Lage ist, massiv in seine Mitarbeiter und seine Technologie zu investieren: "Das wird weitere Innovation vorantreiben und neue Geschäftschancen für Unternehmen jeder Größe schaffen", so Stefan Voss.

Auch sein Chef Chris Groot ist begeistert: "Ich freue mich, die nächste Wachstumsphase von N-able mitzugestalten und Produktverbesserungen zu initiieren, auf die sich unsere Partner verlassen können und die einen ganzheitlichen Ansatz für den Schutz und die Sicherheit von Daten bieten." Für den neuen General Manager wird der Cloud-First-Ansatz den Data-Protection-as-a-Service-Markt massiv umgestalten: "Unternehmen werden ihre Datensicherung modernisieren, ihre Anwendungen und Daten besser schützen, ihre Ausfallzeiten reduzieren, Zeit und Geld zu sparen", so Groot. Gleichzeitig werde es für die Techniker einfacher, diese Systeme zu managen.

