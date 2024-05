Der Trend geht zu Managed Services - aber nicht alle Unternehmen gehen den in vollem Umfang mit. Gerade Kunden mit eigener, größerer IT-Abteilung wollen zumindest einen Teil der Kontrolle über das IT-Tagesgeschäft behalten. Hier ist N-able über seine Partner schon länger Software-Lieferant. Nun wurde dieser Vertriebsweg mit einem eigenen Partnerprogramm formalisiert - und soll auch stärker gefördert werden als bisher.

"Im Rahmen der Co-Managed IT nutzen die so genannten IT-Pros im Unternehmen die N-able Lösungen auch für die Bereiche, die sie nicht an ihre IT-Dienstleister auslagern", teilt N-Able mit. Als Unternehmen mit Partner-first-Ansatz wolle man dieses Geschäft auch über die Partner abwickeln. Damit das reibungslos funktioniert, hat er Hersteller dazu jetzt ein Partnerprogramm für Reseller aufgelegt.

Erste Partner wurden bereits aufgenommen. Einer davon ist die Hamburger EFF Eins-Team GmbH. Deren Geschäftsführer Michael Lieske schildert seine Eindrücke in einem kurzen Video-Interview.

Grundsätzlich erhalten Teilnehmer am Reseller-Programm von N-able Zugang zu Technik- und Vertriebsschulungen, können NFR-Lizenzen nutzen, profitierten von Presales Support, und haben Zugriff auf die spezialisierten "Head Nerds" bei N-able. Außerdem stehen ihnen fest zugeordnete Account Manager zur Verfügung. Je nach Know-how und vertrieblichen Engagement erhalten N-able Reseller auch Marketing- und Vertriebsunterstützung sowie Rabatte und Incentives.

Einen festen Platz in dem Partnerprogramm haben auch die N-able-Distributoren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind das aktuell Also, Ebertlang, Infinigate und Vanquish.

