Vor gut einem Jahr hat sich die für MSPs zuständige Sparte von Solarwinds, Solarwinds MSP, als N-Able neu aufgestellt. Vieles wurde anders, eins ist aber geblieben: Der Anspruch, Produkte und Services aus der Praxis für die Praxis zu liefern. Oder anders gesagt: Nah an den MSPs dran zu sein, die man als Partner gewinnen will.

Für den direkten Austausch mit MSPs und als pragmatische Hilfestellung im Alltag hatte die Sparte bereits 2019 ein Team von "Head Nerds" etabliert. Das wird auch in der neuen Firma fortgeführt und wurde sogar deutlich erweitert. Bei den "Head Nerds" handelt es sich um erfahrene Experten und Spezialisten in Kernbereichen des N-able-Geschäfts. Dazu gehören technische Aspekte wie Automatisierung, Backup, Security, Monitoring und Verwaltung von Macs in Unternehmen, aber auch Vertrieb und Marketing.

Die Experten sollen nicht nur als Sprachrohr im N-able-Blog sowie den Social-Media-Kanälen des Unternehmens fungieren, sondern für Partner auch im direkten, persönlichen Austausch und durch regelmäßige Online-Events als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Dafür hat N-able jetzt eine neue Veranstaltungsreihe gestartet. In ein- bis dreistündigen "Boot Camps" erhalten MSPs tiefe Einblicke in die N-able-Lösungen, das Konzept und die Technologie dahinter, und können die mit praxisbezogenen Trainings vertiefen. In einstündigen "Office Hours" stehen die Head Nerds Partnern zu festen Zeiten mit Rat und Tat zur Verfügung, gehen auf individuelle Anliegen ein und zeigen auf, wie MSPs ihr Geschäft ausbauen und effizienter gestalten können.

Die Veranstaltungen finden in Englisch statt. Die nächsten Termine sind:

3. August 2022, 17 bis 18 Uhr. Office Hours: "RMM Automation", Head Automation Nerd Marc-André Tanguay

4. August 2022, 14 und 19 Uhr. Boot Camp: "Monitoring with SNMP - N-central", Head Nerd Paul Kelly und Head N-central Nerd Jason Murphy

9. August 2022, 14 und 19 Uhr. Boot Camp: "Monitoring with SNMP - N-sight RMM", RMM Head Nerd Joe Ferla

9. August 2022, 17 bis 18 Uhr. Office Hours: "Cove Data Protection", Head Backup Nerd Eric Harless

11. August 2022, 17 bis 18 Uhr. Office Hours: "Security", Head Security Nerd Lewis Pope

16. August 2022, 14 und 19 Uhr. Boot Camp: "N-sight RMM Optimization", RMM Head Nerd Joe Ferla

16. August 2022, 17 bis 18 Uhr. Office Hours: "Business", Head Nerd Stefanie Hammond

Eine jeweils aktuelle Übersicht über bevorstehende Boot Camps und Office Hours finden interessierte IT-Dienstleister hier. Einen Überblick über alle Mitglieder des Head-Nerd-Teams gibt N-able auf seiner Webseite. Außerdem können sich Partner in englischer Sprache an folgende Spezialisten und Spezialistinnen direkt wenden:

Automatisierung: Marc Andre-Tanguay (@automation_nerd)

Backup: Eric Harless (@backup_nerd)

Sales & Marketing: Stefanie Hammond (@sales_mktg_nerd)

N-central: Jason Murphy (@ncentral_nerd)

Security: Lewis Pope (@cybersec_nerd)

Geschäftsentwicklung & Skalierung: Paul Kelly (@HeadNerdPaul)

RMM: Joe Ferla (@headnerdjoe)

Macs: Charles Mangin (@mac_mgmt_nerd)