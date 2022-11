Als Managerin Distribution DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) löst Anja Hörtner ihre Vorgängerin auf dieser Position, Iris Lüdke, ab, die sich nun ganz darauf konzentrieren kann, die N-able-Reseller so zu unterstützen, dass sie die IT-Abteilungen ihrer Kunden entlasten können, indem sie ihnen langweilige Routine-Aufgaben abnehmen.

Das geht natürlich mit dem zielgerichteten Einsatz von Diensten für Remote-Monitoring und -Management (RMM), sowie mit Data-Protection-as-a-Service- und Security-Lösungen, die N-able zur Verfügung stellt.

In ihrer Funktion als Manager Distribution DACH wird sich Anja Hörtner um die N-able-Distributoren Ebertlang (D + A), Infinigate (DACH), Vanquish (D), Also (D+ A) und Ramge (D) kümmern. Ihre Aufgabe wird es sein, diese Distributoren dabei zu unterstützen, ihr MSP-Business auszuweiten.

Hierfür ist die Wienerin bestens präpariert, sie war zum Beispiel zweieinhalb Jahre bei Arrow ECS tätig und dort erst im Inside Sales und später als Business Development Manager für Commvault und Red Hat zuständig. Zuletzt hat sie bei dem international tätigen österreichischen Softwarehaus Rubicon das Partnermanagement in der DACH-Region verantwortet. Darüber hinaus war sie auch noch bei Ricoh und Cisco tätig.

Für ihre neue Position als Distributoren-Verantwortliche bei N-able bringt Hörtner eine klare Jobbeschreibung mit: "Mir geht es vor allem darum, Fragen und Herausforderungen im Tagesgeschäft schnell und unbürokratisch zu besprechen und so Reibungsverluste zu vermeiden. Das nützt sowohl unseren Distributoren wie auch unseren Resellern und natürlich auch uns".

"Wir sind sehr erfreut darüber, dass Anja nun im DACH-Team ist und unserer wachsenden, Distributoren-Basis in dieser wichtigen Region vorsteht", sagt Johannes Kamleitner, Group Vice President of Sales bei N-able. "Unseren Partnern wird ihre Erfahrung und ihr Engagement für den MSP-Bereich zugutekommen - und uns dabei helfen, unser eigenes Modell weiter auszubauen."

N-able Roadshow für IT-Dienstleister

IT-Dienstleister, die N-able-Lösungen verwenden, um IT-Systeme ihrer Kunden aus der Ferne zu überwachen, sollten sich die kommende Roadshow des Softwareanbieters nicht entgehen lassen. Am 14. November in München, am Tag darauf in Stuttgart, am 16. November in Düsseldorf und am Tag darauf in Hamburg werden Produkt- und Vertriebsspezialisten des Herstellers die anwesenden IT-Dienstleister über neue Produkte und deren sinnvollen Einsatz bei Kunden informieren. Da wird es unter anderem um verlässliche Backup- und schnelle Recovery-Prozesse und um Netzwerküberwachung gehen.

In einer weiteren Session werden langjährige N-able-Partner und MSPs wie NCE Computer, MeinAdmin, Datec AG und Hagel IT-Services Einblicke in ihre Strategie und profitable Erfolgsprojekte gewähren. Der Cybersecurity-Experte der Münchener Rückversicherung, Dr. Siegfried Rasthofer, wird den Tag mit einer spannenden Keynote zu Ransomware Incidents beschließen und ins Networking überleiten.