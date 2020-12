1987 hat Wolfgang Schröder die AT+C EDV gegründet. Anfangs ging es noch um "klassische" CAD-Anwendungen, doch schon bald reicherte der ISV die CAD-Zeichnungen mit Zusatzdaten an. Damit konnten Pläne von bestehenden Gebäuden auch nach Umbauten oder Erweiterungen digital korrekt abgebildet werden.

Nun zieht sich Schröder langsam aus dem operativen Business zurück und ernennt Michael Brüning zum zweiten Geschäftsführer. Dieser ist vor paar Wochen als Mitgesellschafter bei der AT+C EDV GmbH eingestiegen. Die vergangenen fünf Jahre agierte Brüning als Vertriebsleiter bei dem ISV und in dieser Zeit konnte er nicht nur prominente Neukunden gewinnen, sondern brachte seine Expertise auch in die zukünftige Produkt-Ausrichtung ein. Sehr kooperativ und vertrauensvoll gestaltete sich auch seine Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Wolfgang Schröder. Da war es nur logisch, dass er Brüning zu seinem Nachfolger in der Unternehmensleitung bestimmt hat.

"Es ist ein Glücksfall", meint Schröder. "Michael Brüning kennt nicht nur unser Geschäft und unser Unternehmen in allen Facettem, auch strategisch bin ich mit ihm stets auf einer Wellenlänge", so der Firmengründer weiter. Und offenbar beruht das auf Gegenseitigkeit, wie Brüning betont: "In die Fußstapfen von Wolfgang Schröder zu treten, wird nicht einfach. Ich habe ja schon einige andere Softwarefirmen (zum Beispiel Oracle, Anm.d.Red.) von innen und außen gesehen, aber noch keine, die mit einem so schlanken Team, ein so globale Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit erreicht hat. Trotzdem, nein, gerade deswegen, freue ich mich, diese Herausforderung anzunehmen."

Weitere Personalmeldungen aus der Branche finden Sie hier