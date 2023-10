Systemhäuser und IT-Dienstleister, die sich auf den Vertrieb von Managed Services konzentriert haben, können 2022 mit einem starken Wachstum rechnen. Das zeigt eine von Cisco in Auftrag gegebene und von Canalys durchgeführte globale Studie. 2022 konnten in Deutschland konnten 16.843 Vertriebspartner 22,2 Milliarden Dollar mit Managed Services umsetzen - also 15,5 Prozent mehr als 2021.

Damit ist Deutschland der größte MSP-Markt in der EU, gefolgt von Frankreich (13,7 Milliarden Dollar), den Niederlanden (8,3 Milliarden) Dollar. Dennoch gibt es für Deutschland noch viel Steigerungspotential, denn etwa in dem um 20 Prozent kleineren Großbritannien werden 23,8 Milliarden Dollar, also 7,2 Prozent mehr, mit Managed Services umgesetzt - und das gerade mal mit 12.615 Managed Service Providern, also drei Viertel der deutschen MSPs.

Allerdings wächst das Business mit Managed Services in Großbritannien mit 11,4 Prozent auch nicht mehr so stark wie in Europa: in Deutschland sind es 15,5; in Italien 16; in Spanien 15,8 und in Frankreich 15,2 Prozent.

Weltweit rechnet mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Managed Service Provider mit einem Zunahme des Business um mehr als 20 Prozent. Mehr als jeder fünfte MSP (21 Prozent) sieht eine Steigerung zwischen elf und 20 Prozent auf sich zukommen. Nur jeder Zehnte geht von einem Umsatzrückgang aus. Während die gesamten IT-Ausgaben 2023 weltweit um 3,5 Prozent steigen sollen, wird für Managed Services ein Wachstum von 12,7 Prozent prognostiziert.

Wachstum durch neue Technologien

Die Canalys Studie belegt weiterhin, dass Cloud-Infrastrukturmanagement auch zukünftig enorme Wachstumschancen bietet. Wenn Unternehmen ihre Abläufe digitalisieren und in die Cloud verlagern, müssen sie eine komplexe Infrastruktur verwalten. Diese umfasst private und öffentliche Cloud-Landschaften sowie verteilte Anwendungen und Dienste. Entsprechend steigt der Bedarf an Cloud-Infrastrukturmanagement und -Expertise. 55 Prozent der Vertriebspartner geben an, dass sie in diesem Segment im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum erwarten. Das höchste Potential für ein Umsatzwachstum liegt laut der MSP mit 56 Prozent im Bereich Cybersecurity, gefolgt von Network Managed Services (53 Prozent). Das sind auch mit 69 (Security) bzw. 71 Prozent (Netzwerk) die von Resellern am häufigsten angebotenen Managed Services.

Cisco bietet über seine Partner vornehmlich Netzwerk- und Security-Lösungen an, und da freut sich dort die Deutschland-SMB-Direktorin Nicola Knop über die steigende Nachfragen nach den zugehörigen Managed Services: "Wir sehen hier schon seit einigen Jahren eine starke Dynamik und bieten daher unseren Partnern alles, was ihre Kunden erfolgreich machen kann - von IT-Security bis Videokonferenzen oder WLAN. Das funktioniert in Deutschland sehr gut", so die Ciscos Mittelstandschefin weiter.



