Armin Weiler kümmert sich um die rechercheintensiven Geschichten rund um den ITK-Channel und um die Themen der Distribution. Zudem ist er für den Bereich PCs und Peripherie zuständig. Zu seinen Spezialgebieten zählen daher Notebooks, PCs, Smartphones, Drucker, Displays und Eingabegeräte. Bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft "CP Race" ist er für die Rennleitung verantwortlich. Alle Artikel des Autors

Bei den Channel Excellence Awards 2025 konnten sich mit M.K. Computer Electronic und BB-Net zwei Distributoren an die Spitze setzten, deren Geschäftsmodell nachhaltiges Handeln in der IT unterstützt.