Ende 2021 schnappten sich die hinter dem Business-Software-Konglomerat Forterro stehenden Investoren den deutschen ERP-Anbieter Myfactory (wir berichteten). Im Zuge dessen übernahm Emmanuel Moritz, Vice President Mergers Acquisition Forterro Central Europe bei Forte Forterro, interimsweis die Stelle des Managing Director bei Myfactory von David Lauchenauer (wir berichteten) im August 2022. Nun, nach knapp einem Jahr, wurde diese Position schon wieder neu besetzt - durch Nadeem Ahmad.

Ahmad verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing bei Technologieunternehmen. Die letzten knapp zwölf Jahre war er Chief Commercial Officer (CCO) bei SaaS-Anbieter Weclapp maßgeblich für dessen Erfolg und Wachstum verantwortlich. Davor arbeitete er ein Jahr lang bei dem Fintech-Startup FinanzGeek, die fünf Jahre zuvor war Ahmad bei dem Finanzinvestor 3U Holding tätig.

Seine Karriere in der IT-Branche startete der Betriebswirtschaftler bei der Deutschen Telekom, bevor er zwei Jahre später zu Dell wechselte. Ahmad erwarb ein Diplom in Business Administration an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und er belegte ein Post-Graduierten-Kolleg in Entrepreneurship an der Stanford University.

Mit der Neubesetzung der Stelle des Managing Director bei Myfactory hält die Mutter Forterro an ihrem Ziel fest, den deutschen ERP-Anbieter stärker im Mittelstand zu verankern. Die Branchen Produktion, Handel und Dienstleistung stehen weiterhin im Fokus, "Maßnahmen für forciertes Wachstum" sind geplant.

Nadeem Ahmad nimmt diese Herausforderung mit Freude an: "Der Mittelstand braucht starke und für ihn geeignete Cloud-ERP-Lösungen, mit denen er seine Digitalisierung beschleunigen kann. Dieser Mission bleiben wir auch weiterhin treu - ein starkes Wachstum am Markt ist unser erklärtes Ziel", so der frischgebackenen Managing Director von Myfactory.

"Mit Nadeem haben wir einen absoluten Cloud-ERP-Profi für uns gewonnen", betont Emmanuel Moritz Vice President M&A Integration von Forterro. "Ich freue mich, unser hochmotiviertes Team an ihn zu übergeben." Gleichzeitig gibt er dem neuen Myfactory-Chef folgende Maßnehmen zum Wachstum auf den Weg: "Ein klarer Fokus liegt auf der Übernahme weiterer Softwareunternehmen, um unser Portfolio zu erweitern und unsere Wachstumschancen im ERP-Markt zu ergreifen."

Auch Marcus Pannier, President Central Europe von Forterro, freut sich über den Neuzugang: "Nadeem Ahmad ist ein echter Cloud-ERP-Spezialist. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem umfangreichen Expertenwissen werden wir unsere Marktposition zielstrebig ausbauen und unseren Partnern und Kunden in Zukunft noch innovativere Software anbieten." Gleichzeitig bedankt sich der Zentraleuropa-Chef bei Emmanuel Moritz, der einen großen Beitrag zur erfolgreichen Integration von Myfactory in den Forterro-Verbund geleistet hat. Moritz soll nun seine Akquisitionsaktivitäten bei Forterro Central Europe wieder aufnehmen.



Mehr zu Myfactory:

Forterro übernimmt (2022)

David Lauchenauer geht (2022)

Channel im Fokus (2019)

Wachstum 2019

Neustart 2018

Konsolidierung 2010

Insolvenzantrag 2008