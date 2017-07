Fachhandelspartner werden bei NEC Display Solutions Europe bisher über das SolutionsPLUS Partnerprogramm betreut. Nun erweitert der Display- und Projektorenhersteller seine Unterstützung.

Mit SolutionsPLUSMORE startet NEC nun ein webbasiertes Prämienprogramm. Es soll mit zielgerichteten Prämien weitere Anreize und zusätzliche Vorteile neben dem bereits etablierten Channel Partnerprogramm bieten.

Auch neue Fachhandelspartner sind willkommen

SolutionPLUSMORE richtet sich sowohl an die bestehenden Partner, als auch an neue Reseller. Neulinge müssen sich allerdings zuerst bei SolutionPLUS registrieren, um in den Genuss der Vorteile zu kommen. Damit erhalten auch sie exklusiven Zugang zu Vertriebs- und technischen Informationen, Supporttools, Schulungen und Promotionen.

Auf der interaktiven Website von SolutionsPLUSMORE finden Teilnehmer Details zu den einzelnen Zielstufen, ihrem aktuellen Status sowie den neuesten Prämien. Jede Aktion umfasst neue Angebote. Die drei verschiedenen Stufen bieten jedem Partner eine Chance, vom Prämienangebot zu profitieren.